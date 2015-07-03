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    Симонян: "Капелло за лимит по схеме "6+5"

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что главный тренер сборной России Фабио Капелло поддерживает инициативу ввести лимит на легионеров по схеме "6+5".

    "Капелло мне сказал: "Если бы я был тренером клуба, я бы выступал за отмену лимита. Но поскольку я возглавляю сборную, я за лимит "6+5", - заявил Симонян. Напомним, что на данный момент идет обсуждение формата ограничений на использование иностранных игроков в клубах РФПЛ на сезон-2015/2016.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2015 19:27
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +42

      KOSTROMA 5 июля 2015, 00:26

      Капелло - не авторитет. В топку лимит, и даешь развитие детско-юношеского футбола и инфраструктуры.

      1
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      Рейтинг: +794

      Miaf 4 июля 2015, 15:48

      Соглашусь с тренеришкой.

      0
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      Рейтинг: +164

      spartak11 4 июля 2015, 15:44

      щас всем топ клубам рпл игру сломают,надо вводить лимит постепенно,а не сразу наобум!чтобы клубы перестраивались по эту схему!!!

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 4 июля 2015, 15:25

      Лучше было бы 4-7.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 4 июля 2015, 14:07

      Лимит должен быть 9+2

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 12:41

      Я то испугался, что 6+5 это срок его контракта...

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 4 июля 2015, 09:11

      - капело, засунь своё мнение себе в задницу, оно ни кому не интересно!

      3
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 4 июля 2015, 09:08

      а при чём тут Капелло вообще?

      0
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      Рейтинг: +13

      Santon_3 4 июля 2015, 08:31

      Капелло вообще ничего не должен решать в Нашем футболе!

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 июля 2015, 08:21

      Я бы этого специалиста вообще бы не слушал

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