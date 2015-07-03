Сторари перешел из "Ювентуса" в "Кальяри"

Голкипер "Ювентуса" Марко Сторари перешел в "Кальяри" . В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт сроком на два года.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

В прошлом сезоне Сторари сыграл всего в пяти матчах чемпионата, в которых пропустил четыре гола.