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    Сторари перешел из "Ювентуса" в "Кальяри"

    Голкипер "Ювентуса" Марко Сторари перешел в "Кальяри" . В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт сроком на два года.

    В прошлом сезоне Сторари сыграл всего в пяти матчах чемпионата, в которых пропустил четыре гола.
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    Источник: ФК «Кальяри»

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    03.07.2015 18:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 16:55

      Спасибо Сторари за 5 лет лет, в течение которых он отдался Юве без остатка.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 12:35

      Тень Буффона...

      0
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      Рейтинг: +61

      Barsis 4 июля 2015, 09:36

      Спасибо Марко за прекрасные годы, проведенные в Ювентусе. Он отлично справлялся с ролью сменщика Буффона. И да, кстати, Нето официально перешел в Ювентус на правах свободной агента.

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      Рейтинг: +11

      uzeruu 3 июля 2015, 23:03

      Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://maximm.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +29

      John Charles 3 июля 2015, 21:41

      спасибо марко за все

      кусочек души оторван

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      Рейтинг: +39

      Bom Bom 3 июля 2015, 21:26

      Спасибо за все. Мог бы еще играть, но Нето так Нето.

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      Рейтинг: +256

      Arhive 3 июля 2015, 20:09

      удачи! и спасибо!

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      Рейтинг: +11

      uzeruu 3 июля 2015, 20:00

      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 3 июля 2015, 19:13

      Отлично

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 3 июля 2015, 18:34

      на повышение однако пошел!!

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