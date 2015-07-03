Каборе не желает оставаться в "Кубани"

Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе отсутствует в расположении команды, проводящей свой второй предсезонный сбор. Футболист считает, что краснодарцам не под силу бороться за высокие места и желает сменить клубную прописку.

В минувшем сезоне Каборе был практически незаменимым игроком своей команды и принял участие в 26 матчах чемпионата.