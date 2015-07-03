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    Каборе не желает оставаться в "Кубани"

    Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе отсутствует в расположении команды, проводящей свой второй предсезонный сбор. Футболист считает, что краснодарцам не под силу бороться за высокие места и желает сменить клубную прописку.

    Ранее собщалось, что Каборе усиленно интересуется махачкалинский "Анжи", есть также интерес со стороны "Спартака" и "Локомотива".В минувшем сезоне Каборе был практически незаменимым игроком своей команды и принял участие в 26 матчах чемпионата.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.07.2015 18:14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 4 июля 2015, 18:39

      Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе сегодня возвращается в клуб после отпуска и будет готовиться к предстоящему сезону в составе краснодарской команды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко, возглавляющий краевую федерацию футбола.

      «Сегодня Каборе прибудет в расположение «Кубани» и начнет тренировки. К новому сезону он будет готовиться в составе клуба», – сказал Перонко.

      Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Спартак», «Локомотив» и «Анжи».

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 11:59

      Даже фамилия компанейская, что скучно стало ему...

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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 3 июля 2015, 23:19

      не хочет - продать, играть-то при таком раскладе не будет, а жаль... для легов деньги - тоже не мало значут

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      Рейтинг: +11

      uzeruu 3 июля 2015, 23:02

      Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +75

      Suomi 23 3 июля 2015, 22:29

      Каборе был (и пока и есть) одним из самых ценных игроков Кубани. Фактически на нём вся полузащита держалась. Даже уход Попова и Беленова так не развалит эту команду.

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      Рейтинг: +74

      Zeychba > Suomi 23 4 июля 2015, 03:29

      согласен, он цемент, к тому же он организатор всех выходов из обороны, первый пас всегда за ним, но, думаю, Рабиу смжет его подменить.

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      Рейтинг: +74

      Zeychba 3 июля 2015, 21:10

      Ожидаемо. Не хотелось бы его терять, но в данном случае, имхо, не стоит упираться рогом, как баранам, лучше продать за достойные деньги и разойтись по-хорошему. Он реально игрок высокого уровня и его амбиции в данной ситуации не завышены.

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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 3 июля 2015, 20:23

      Есть такое слово - контракт. Не нравится? До конца контракта с метлой у стадиона гуляй.

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      Рейтинг: +49

      Антоний Веспасианов 3 июля 2015, 20:01

      "краснодарцам не под силу бороться за высокие места и желает сменить клубную прописку."
      "ранее собщалось, что Каборе усиленно интересуется махачкалинский "Анжи", есть также интерес со стороны "Спартака" и "Локомотива""

      Вроде уже третий год в РПЛ, а так и не понял кто есть кто в нашем футболе.

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      Рейтинг: +11

      uzeruu 3 июля 2015, 19:58

      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +77

      MALOY74 3 июля 2015, 18:46

      насильно мил не будешь, надо продать...

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