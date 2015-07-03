Каборе не желает оставаться в "Кубани"

Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе сегодня возвращается в клуб после отпуска и будет готовиться к предстоящему сезону в составе краснодарской команды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко, возглавляющий краевую федерацию футбола.
«Сегодня Каборе прибудет в расположение «Кубани» и начнет тренировки. К новому сезону он будет готовиться в составе клуба», – сказал Перонко.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Спартак», «Локомотив» и «Анжи».
Ранее собщалось, что Каборе усиленно интересуется махачкалинский "Анжи", есть также интерес со стороны "Спартака" и "Локомотива".В минувшем сезоне Каборе был практически незаменимым игроком своей команды и принял участие в 26 матчах чемпионата.
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