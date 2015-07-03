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    "Крылья Советов" проявляют интерес к Кержакову

    Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков в интервью Sovsport.ru подтвердил интерес клуба к Александру Кержакову:

    -Интерес к Александру есть, он хороший нападающий и своего последнего слова еще не сказал. Единственное, надо переговорить с самими футболистом, и узнать, как он видит ситуацию. Как все сложится не знаю.Мы дали задание селекционному отделу сегодня-завтра поговорить с Кержаковым.

    Запись об интересе к Кержакову появилась также в официальном твиттере клуба, но позже клубный аккаунт опроверг информацию о переходе форварда.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 17:33
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +11

      kuraj 6 июля 2015, 09:33

      Было бы неплохо ждем...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 11:54

      Многие клубы РПЛ были бы рады видеть у себя Кержакова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 4 июля 2015, 10:32

      Почему Спартак не проявляет интереса к Кержакову???

      0
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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 3 июля 2015, 23:52

      Я думаю при желании Кержаков сможет себе выбрать клуб посерьезнее.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 22:02

      4Б прям нарасхват!

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 3 июля 2015, 21:49

      я в шоке лучше карьеру завершить

      0
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      Рейтинг: +86

      wingback 3 июля 2015, 21:46

      Отличный вариант для обоих сторон! При адекватной оценке зп со стороны Кержакова...

      1
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 3 июля 2015, 20:26

      игрок отличный - заиграет в любом нашем клубе!

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 20:16

      не договориться им

      0
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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 3 июля 2015, 20:04

      Все-таки, в крыльях сейчас есть нападающие классом выше нынешнего кержа. Только если на замену

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