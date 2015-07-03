УЕФА смягчил санкции в отношении "Манчестер Сити" за нарушение ФФП

Мешки все уладят...
Сегодня УЕФА снял с "Манчестер Сити" ограничения на заявку футболистов в Лигу чемпионов, теперь англичане могут внести в список 25 взрослых игроков. Также "горожане" не потеряют 20 млн. евро призовых за участие в Лиге чемпионов.
Напомним, что 1 июля были смягчены санкции и в отношении ПСЖ. Последний сезон в клубах улучшилась ситуация с соблюдением ФФП, вследствии чего и были приняты соответственные решения. Однако, в УЕФА подчеркнули, что оба клуба будут находиться под пристальным присмотром.