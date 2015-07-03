Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА смягчил санкции в отношении "Манчестер Сити" за нарушение ФФП

    Сегодня УЕФА снял с "Манчестер Сити" ограничения на заявку футболистов в Лигу чемпионов, теперь англичане могут внести в список 25 взрослых игроков. Также "горожане" не потеряют 20 млн. евро призовых за участие в Лиге чемпионов.

    Напомним, что 1 июля были смягчены санкции и в отношении ПСЖ. Последний сезон в клубах улучшилась ситуация с соблюдением ФФП, вследствии чего и были приняты соответственные решения. Однако, в УЕФА подчеркнули, что оба клуба будут находиться под пристальным присмотром.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:23

      Мешки все уладят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 22:08

      Доиграется Мишка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 3 июля 2015, 20:38

      всегда тот прав-у кого больше прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 20:13

      раскаялись, наверное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      mihon_87 3 июля 2015, 19:30

      всех купили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Shafterhopf 3 июля 2015, 19:25

      Сняли с МС ограничения и они где-то собрались найти 100 млн. евро на Погба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 3 июля 2015, 19:22

      уроды,а как же КРАСНОДАР???ничего насчёт Быков пересмотреть не хотите!!!Всё таки смешивают футбол,[непечатное слово ]о и политику-"независимые футбольные организации"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > ТОПТЫГИН 3 июля 2015, 21:49

      а у них есть стадион на котором они зарабатывают?
      и за трансляции РПЛ шиш имеют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Arturros 3 июля 2015, 19:19

      И при этом мешок хочет купить Погбу за сотку.Вот бессовестные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +708

      Red_team 3 июля 2015, 19:05

      Тьфу ты, голубой луне только ужесточать санкции нужно! за грязную бедуинскую нефть продались, тьфу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      NeiSeS 3 июля 2015, 18:57

      для мешков закон не писан) барса уже доказала это)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      лолос > NeiSeS 3 июля 2015, 22:34

      Что за бред? На "Барсу" вообще запрет наложен, а заработала она больше всех, выиграв ЛЧ. Вот снимут запрет, "Барса" тогда солидно закупится, так, что твой "Реал" опять получит 0-5.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11