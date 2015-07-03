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    "Фиорентина" хочет подать в суд на Салаха

    Итальянская "Фиорентина" на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу египетского игрока своей команды Мохамеда Салаха. Форвард, права на которого принадлежат "Челси", отказался выступать за "фиалок".

    Через своего представителя Салах отверг улучшенное предложение итальянцев по контракту и заявил, что переходит в другую команду. Также египтянин сообщил, что не намерен проходить предсезонную подготовку с "Фиорентиной", после чего итальянские юристы "фиалок" рассмотрят ситуацию, чтобы защитить права клуба.

    В прошлом чемпионате Салах провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 6 мячей, а "Фиорентина" собиралась выкупить контракт египтянина за 18 млн. евро и заключить с ним пятилетний контракт.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 16:43
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +314

      spilo 4 июля 2015, 08:52

      Куда уходит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:22

      Насильно не заставят же играть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      КиLLеr 4 июля 2015, 00:18

      Манчо заманил по ходу Салаха в Интер,хорошо,если так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 3 июля 2015, 23:27

      Мидо №2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 22:05

      А чем он задел права "фиалок"? Бред полный

      0
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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 3 июля 2015, 21:44

      а чем он задел эти права?
      говорили ведь что он может отказать в продлении аренды Фиорентине

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 3 июля 2015, 21:07

      Не помню точно, но вроде совсем недавно же он распинался, что в ФиорентиНе хочет остаться)) ахХА))

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 3 июля 2015, 20:17

      какой наглый тип!

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      Рейтинг: +91

      mihon_87 3 июля 2015, 19:32

      всех кинул

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 июля 2015, 18:51

      И чего ему не нравится)

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