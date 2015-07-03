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    "Челси" арендует Фалькао

    "Челси" на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды нападающего "Монако" Радамеля Фалькао. Колумбиец будет выступать за "аристократов" в течение следующего сезона.

    Прошедший сезон Фалькао также на правах аренды провел в "Манчестер Юнайтед", где в 26 матчах забил всего 4 гола, в основном выходя на замену. Манкунианцы имели право выкупить игрока, но тот не входил в планы голландского тренера команды Луи ван Гаала.

    Напротив, наставник "Челси" Жозе Моуриньо заявил, что знает как вернуть форварду былые кондиции и настоял на его переходе в свою команду.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 16:05
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    Комментарии190
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      Рейтинг: +17

      Damir312 8 июля 2015, 07:06

      Мауриньо наверное поспорил с кем нибудь что Фалькао у него заиграет

      0
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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 6 июля 2015, 21:53

      челси все сильнее

      0
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      Рейтинг: +14

      azkan 5 июля 2015, 22:49

      Нам нужен был нап, вот и взяли. Просто больше не кого было. Хорошо, что у Челси будет три напа.
      Вот только Реми это не понравится, снова выходить на замены и подменять Косту. А Фалкао нужно доказывать свою состоятельность. Будет интересно. Вот бы еще на подмену Сеску кого нить.. Оскар должен заиграть..

      1
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      Рейтинг: +11

      sergio1976 5 июля 2015, 12:24

      Навряд ли Моуриньо получится его оживить

      0
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 4 июля 2015, 23:09

      думаю заиграет,Моуринью чует,не зря попросил его аренды.

      0
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      Рейтинг: +148

      alexov222 4 июля 2015, 10:28

      фалькао получал в мю 285 000 фунтов в неделю? круто)) походу 85 мангалу отстегивал,иначе как это объяснить)

      2
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      Рейтинг: +236

      Igo0rek > alexov222 5 июля 2015, 17:59

      Мангал у нас в защите играет)

      1
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 08:54

      Новый вызов...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:21

      Маур не хочет рисковать...

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 4 июля 2015, 05:29

      Ну поглядим за ним, новый сезон обещает быть очень интересным!

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      Рейтинг: +21

      USAforCHELSEA 4 июля 2015, 01:47

      Я думаю нужно воспринимать это на уровне прихода Это'О, шанс когда-то заслуженному игроку подменять Косту, когда тот будет отсиживать свои дисквалификации, заиграет-хорошо, нет - пошел нафиг

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