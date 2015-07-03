"Челси" арендует Фалькао

"Челси" на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды нападающего "Монако" Радамеля Фалькао. Колумбиец будет выступать за "аристократов" в течение следующего сезона.



Прошедший сезон Фалькао также на правах аренды провел в "Манчестер Юнайтед", где в 26 матчах забил всего 4 гола, в основном выходя на замену. Манкунианцы имели право выкупить игрока, но тот не входил в планы голландского тренера команды Луи ван Гаала.



Напротив, наставник "Челси" Жозе Моуриньо заявил, что знает как вернуть форварду былые кондиции и настоял на его переходе в свою команду.



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