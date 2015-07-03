Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Интер" объявил о переходе Мурильо

    Миланский "Интер" объявил о переходе в свою команду колумбийского защитника Джейсона Мурильо из испанской "Гранады", 22-летний футболист подписал с итальянцами пятилетний контракт. Мурильо играл в составе своей сборной на Кубке Америки и отметился нереализованным пенальти в послематчевой серии в поединке против сб. Аргентины.


    Колумбиец выступал за "Гранаду" с 2013 года и провел в общей сложности 53 матча.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:20

      Как бы не загубили талант...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Sadjon 3 июля 2015, 23:21

      Классный ЦЗ.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 3 июля 2015, 17:24

      Ну наконец то объявили о переходе Мурильо теперь самая проблемная зона защиты полностью укомплектована. Удачи Джейсону в Интер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 16:57

      интер очень активный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 3 июля 2015, 16:22

      надеюсь это возраждение интера. и начнут сезон хорошо и навяжут юве борьбу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 3 июля 2015, 16:09

      почти как моуриньо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 3 июля 2015, 16:06

      Интер берет всех под ряд...будет большая перестройка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      Amanreca 3 июля 2015, 16:02

      Никакого толку,Ковачича и Шакири надо забрать оттуда)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Amanreca 3 июля 2015, 16:04

      В Ливерпуль?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +514

      Amanreca > Летчик66 3 июля 2015, 16:06

      Да хотел их видеть тама ,но не будет летом точно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Amanreca 3 июля 2015, 16:29

      Шакири перейдет в Сток Сити и все вместе опять надругаются над ливеркой 6-1 , приятного просмотра )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Amanreca 3 июля 2015, 16:37

      Да не лучше, конечно не к Роджерсу, мне жаль будет Шака, Роджерс убьет в нем весь потенциал игрока, Шаку бы перейти к Симеоне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Виталик ManUtd Rus 3 июля 2015, 16:37

      Блин чувак, ты лучший тролль на свете, и я не про твои подколы, а про твою внешность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +917

      Bаrsenоga 3 июля 2015, 16:01

      Время принтера давно прошло раньше эта команда подкупала судей в европе чтобы выгрывать титулы и было бы справедливо лишить их всех трофеев за последние 20 лет но видимо из за давности событий никто не хочет в этом разбиратся.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > Bаrsenоga 3 июля 2015, 16:18

      В таком случае про Барсу молчу. Весь Мир видел, как Барса завоевывала свои титулы при Гвардиоле

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 3 июля 2015, 15:57

      Пока что Интер главный "ньюсмейкер" трансферного рынка из Серии А.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11