"Интер" объявил о переходе Мурильо

Как бы не загубили талант...
Миланский "Интер" объявил о переходе в свою команду колумбийского защитника Джейсона Мурильо из испанской "Гранады", 22-летний футболист подписал с итальянцами пятилетний контракт. Мурильо играл в составе своей сборной на Кубке Америки и отметился нереализованным пенальти в послематчевой серии в поединке против сб. Аргентины.
Колумбиец выступал за "Гранаду" с 2013 года и провел в общей сложности 53 матча.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.