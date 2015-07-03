Трансфер Коноплянки в "Атлетико" заблокировал Симеоне

Евгений Коноплянка мог стать игроком мадридского "Атлетико". Стороны вели переговоры о заключении долгосрочного контракта, однако в последний момент тренер "матрасников" аргентинец Диего Симеоне отказался от украинского полузащитника.





Как сообщает испанское издание Мarca Симеоне отдает предпочтение своему соотечественнику Нико Гайтану из португальской "Бенфики", а сам Коноплянка вернулся к варианту с "Севильей", с которой и заключил контракт.