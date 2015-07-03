Трансфер Коноплянки в "Атлетико" заблокировал Симеоне

Ну я так и думал что будет очередное политическое разбирательство в теме...А то что Коноплянку не взяли сам виноват.Сам себя оценил в 50 миллионов и кому он нужен за такие деньжищи????Игрок канеш неплохой но по европейским меркам далеко не звезда
Евгений Коноплянка мог стать игроком мадридского "Атлетико". Стороны вели переговоры о заключении долгосрочного контракта, однако в последний момент тренер "матрасников" аргентинец Диего Симеоне отказался от украинского полузащитника.
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