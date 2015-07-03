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    Трансфер Коноплянки в "Атлетико" заблокировал Симеоне

    Евгений Коноплянка мог стать игроком мадридского "Атлетико". Стороны вели переговоры о заключении долгосрочного контракта, однако в последний момент тренер "матрасников" аргентинец Диего Симеоне отказался от украинского полузащитника.

    Как сообщает испанское издание Мarca Симеоне отдает предпочтение своему соотечественнику Нико Гайтану из португальской "Бенфики", а сам Коноплянка вернулся к варианту с "Севильей", с которой и заключил контракт.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    03.07.2015 14:42
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    Комментарии139
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      Рейтинг: +686

      старина 4 июля 2015, 12:12

      Ну я так и думал что будет очередное политическое разбирательство в теме...А то что Коноплянку не взяли сам виноват.Сам себя оценил в 50 миллионов и кому он нужен за такие деньжищи????Игрок канеш неплохой но по европейским меркам далеко не звезда

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:18

      Коноплянка и не подошёл бы под жёсткий стиль игры Симеоне.

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 4 июля 2015, 06:15

      Игрока не взяли в клуб, потому что тренер не видел его в своей команде. Обычное дело для футбола, каких сотни.Но в комментах очередной укросрач...

      0
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      Рейтинг: +625

      el barsa 4 июля 2015, 06:08

      АХАХХАХ . МНЕ СМЕШНО ЧИТАТЬ КОМЕНТАРИИ УКРАИНСКИХ "ПАЛИТИКОВ" ТУТ СИДЯШИХ. ДАЖЕ МАРТИРАСЯН С ВОЛЕЙ МЕНЯ ТАК НЕ СМЕШАТ. ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН СИГНАЛ ДАЛ БЫ ПУТИН. ХОТЬ ОДИН. УКРАИНУ ВМЕСТЕ С ПАРАШЕНКО СТЕРЛИ БЫ С ЛИЦА ЗЕМЛИ. И НА ЭТО ПОНАДОБИЛОСЬ БЫ 2 -3 МАКСИМУМ ЧАСА. А НЕ 2 ГОДА. ( А ЭТИ ВСЕ ТУДА ЖЕ)

      2
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      Рейтинг: +19

      BobShark > el barsa 4 июля 2015, 23:35

      Так же думали русские, когда напали на Афган в 1979 г. и Финляндию 1939 г.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 июля 2015, 23:46

      Не верит Диего,его право

      0
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      Рейтинг: +19

      kislyi 3 июля 2015, 22:21

      Нигде хохлы не нужны))))

      6
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      Рейтинг: +111

      orbit22rus > kislyi 4 июля 2015, 10:09

      А на майдане? гы-гы

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 22:16

      Своя рубашка ближе к телу

      1
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      Рейтинг: +43

      laim2 3 июля 2015, 22:12

      Симеоне развел семейственность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 3 июля 2015, 20:58

      Испугался майданной бациллы.

      4
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      Рейтинг: +68

      vodaspb 3 июля 2015, 20:51

      Не зря говорят, хохол родился - еврей повесился

      9
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