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    Перес не возражает против ухода Рамоса и Касильяса из "Реала"

    Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не возражает против ухода из команды двух ветеранов клуба - Икера Касильяса и Серхио Рамоса. Согласно сообщениям El Mundo Deportivo у футболистов натянутые отношения с Пересом, а с голкипером президент хотел расстаться еще по ходу минувшего сезона.

    Рамос также принял принципиальное решение уйти из команды, считая, что в клубе испортили его репутацию выставив корыстолюбцем. Ранее защитник требовал заключения нового контракта с окладом 10 млн. евро в год, на что Перес ответил отказом.

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    Источник: Mundodeportivo

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    03.07.2015 13:55
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +102

      Madridist-m 4 июля 2015, 19:41

      С одной стороны и Перес вернул Реал на Европейскую Элиту,с другой стороны и Рамос легенда Реала.
      Но перес слишком много глоров привлек к клубу,купил Роналду и т.д

      0
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      Рейтинг: +27

      цыган617 4 июля 2015, 06:44

      Откуда инфа?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +625

      el barsa 4 июля 2015, 06:27

      А ТАМ ГЛЯДИШЬЬ И АМЕРИКАНЦЫ ПОДЕРЖАТ РИАЛ

      0
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      Рейтинг: +625

      el barsa 4 июля 2015, 06:26

      ПАРАШЕНКА В РЕАЛ . ПРЕЗИДЕНТОМ

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:01

      Перес ещё тот перец, игрокам нужно уходить...

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 4 июля 2015, 05:45

      какой клуб, такой и президент)
      фу фу фу на реалку

      1
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      Рейтинг: +38

      alex_grimberg 4 июля 2015, 03:47

      получит Перес по полной я чувствую...

      0
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      Рейтинг: +48

      muller 4 июля 2015, 01:46

      Как на переса все набросились. .. забыли болел Мадрида что он сделал для реала

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 22:25

      Неспокойно у них

      1
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 3 июля 2015, 20:49

      Война "Мундо Депортиво" с "Маркой", все понятно...
      Хотя на месте Рамоса надо валить, иначе сольют и не попрощаются, про Каса и так все понятно - он уже никто, пару лет на пике и сдувалово, брал бы лучше пример с Буффона...

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