"Сандерленд" продолжает переговоры по Ленсу

Английский "Сандерленд" не теряет надежд подписать голландского полузащитника киевского "Динамо" Джермейна Ленса. Об этом пишет Sky Sports с с сылкой на свой источник.

Совсем недавно англичане предлагали за полузащитника 8 млн. евро, но получили отказ. Сам Ленс ранее говорил о желании сменить клуб из-за нестабильной ситуации в Украине, однако голландец хочет играть в Лиге чемпионов, куда динамовцы пробилдись благодаря победе в чемпионате.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.