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    "Сандерленд" продолжает переговоры по Ленсу

    Английский "Сандерленд" не теряет надежд подписать голландского полузащитника киевского "Динамо" Джермейна Ленса. Об этом пишет Sky Sports с с сылкой на свой источник.

    Совсем недавно англичане предлагали за полузащитника 8 млн. евро, но получили отказ. Сам Ленс ранее говорил о желании сменить клуб из-за нестабильной ситуации в Украине, однако голландец хочет играть в Лиге чемпионов, куда динамовцы пробилдись благодаря победе в чемпионате.

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    Источник: Football

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    03.07.2015 13:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 14:09

      Про "Байкал" было бы интереснее…

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:54

      Вряд ли уйдёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 16:39

      в лч хочет играть

      1
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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 3 июля 2015, 15:20

      Пробилдись)))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 3 июля 2015, 13:44

      Короче смысл бежать от ЛЧ с Динамо и переходить в Сандерленд который может и улететь в чемпионшип?

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      Рейтинг: +262

      Дикая мужчинка 3 июля 2015, 13:20

      Хороший игрок! Надо его в Зенит купить.

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      Рейтинг: +262

      Дикая мужчинка > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 3 июля 2015, 13:27

      Боря ты способен купить только задний проход piercman )))

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