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    Моутиньо может в ближайшее время стать игроком "Зенита"

    Португальский хавбек "Монако" Жоао Моутиньо в ближайшее время может стать игроком "Зенита". об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе."Виллашу-Боашу удалось договориться с Моутиньо о переходе в российский чемпионат, а трансфер должен произойти в ближайшее время" - сообщил источник.

    Напомним, 28-летний Моутиньо играл в "Порту" под руководством Виллаша-Боаша в сезоне 2010-11 годов, когда "драконам" удалось выиграть чемпионат Португалии и Лигу Европы. В составе сборной португалец провел 78 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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    Источник: ТАСС

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    03.07.2015 12:50
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    Комментарии237
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      Рейтинг: +80

      aseke25 5 июля 2015, 09:07

      Зенит и в следующем сезоне чемпионом станет.. Это однозначно

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 14:03

      Он больше "конструктор", чем забивала…

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:53

      Классный хавбек, пригодится питерцам.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 4 июля 2015, 00:20

      Португальская экспансия продолжается!!!
      Скоро вся Португалия переедет в "Зенит".Зенит Португальский!!!:-)
      Вот русских лентяев законодательство хоть и прикрыло - "6+5", а игру как делали легионеры, читай тут - португальцы, так и будут делать...

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      Рейтинг: +70

      Alexashka 3 июля 2015, 21:55

      Парни, неделю был вне цивилизации. Чё там с лимитом? Смотрю тут пишут 6+5. Окончательно уже? А как же 10+15?

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Alexashka 3 июля 2015, 23:14

      Решились на 10+15, но Миллеру и Мутко это не понравилось и на следующий день, заявили, что быдут вводить 6+5.

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 3 июля 2015, 20:35

      вот если станет, тогда и посмотрим

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 3 июля 2015, 20:25

      Гарсии и Рондону придется подвинуться?

      Ориентировочный состав (6+5): Лодыгин – Смольников, Гарай, Ломбертс, Кришито – Юсупов, Витсель, Шатов – Данни, Халк, Дзюба

      В минувшем сезоне в матчах Лиги чемпионов Андре Виллаш-Боаш в стартовом составе нередко выпускал лишь трех россиян. В РФПЛ такой роскоши португалец себе позволить не мог. В предстоящем чемпионате в этом плане главному тренеру придется еще тяжелее. Среди россиян твердыми игроками основы из нынешнего состава являются лишь трое: Лодыгин, Смольников и Шатов. Остальные обладатели российского паспорта появлялись на поле крайне нерегулярно. Изменившийся вектор работы зенита на трансферном рынке вряд ли случаен: этим летом состав зенита пополнили сразу трое россиян. Пришедшие в команду Артур Юсупов и Артем Дзюба после введения нового лимита получат неоспоримое преимущество над Хави Гарсией и Рондоном. Вполне вероятно, что испанец и венесуэлец будут чаще задействованы в еврокубках, а вот россияне, видимо, станут футболистами для внутреннего пользования. Конечно, едва ли в этом случае можно вести речь о спортивном принципе при выборе стартового состава на матчи российского чемпионата.
      Куда же еще и Моутиньо?

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Великолепный 3 июля 2015, 21:16

      Забыл еще Файзулина он уже оправился от травмы !!!?

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      Рейтинг: +15

      9_Мая > Великолепный 3 июля 2015, 21:19

      Ломбертс-в Англию

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > Великолепный 4 июля 2015, 14:06

      Детка, а не кажется тебе, что твое место с твоим мнением , возле тёти прасковьи ???

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 3 июля 2015, 20:08

      А как же лимит на легионеров 6+5

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      Рейтинг: +52

      Gloomy59 3 июля 2015, 19:20

      И чем он хорош? Титулов всего 5 и то средние! зениту нужен разгонный ЦАП, а то ведь скоро Зенит будет засыпать в центре поля!!! Лучше Могилевца переквалифицировать и сделать из него разгон, научить вовремя отдавать пасы и знать кому и вперед!!! И потом, скоро ведь дойдет до того, что лигеонеров можно будет выставлять в стартовом составе всего 5, а то и 4 и, что АВБ может придумать, ответ - НИЧЕГО!!!!
      Из россиян, все сонные и ватные, ибо зарплата капает, а остальное не важно! Не будут в этом сезоне россияне рвать жилы, чтобы, что-то доказать! Это реали нашего футбола. Пора покупать тарелку, чтобы смотреть АПЛ либо Испанию!! Грустно.

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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 19:17

      срочно брать!

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