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    Туран хочет играть в Премьер-лиге

    Турецкий полузащитник "Атлетико" Арда Туран на своей страничке в Твиттере опроверг сообщения некоторых СМИ о заключение контракта с "Барселоной" и сообщил, что в данный момент находится в отпуске и отдыхает. Напомним, что в случае перехода в каталонский клуб футболисту пришлось бы первую часть сезона только тренироваться, ввиду запрета на регистрацию новичков.

    Согласно информации источника Туран отдает предпочтение продолжению карьеры в Премьер-лиге, и, возможно, заключит контракт с "Манчестер Юнайтед", хотя не исключен вариант перехода в "Челси".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 12:14
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 22:55

      Что-то молчат гранды...

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 3 июля 2015, 20:29

      Барсуки уже обрадовались было )))

      1
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      Рейтинг: +96

      историк22 3 июля 2015, 19:12

      главное не в какло-лиге

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 3 июля 2015, 16:09

      Он всего лишь опроверг переход в Барсу, а ему уже приписали желание играть в АПЛ...

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 3 июля 2015, 14:22

      По футбольной философии это игрок моуринье . Удачи ему в челси !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 3 июля 2015, 14:18

      На место Марии в МЮ.

      0
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 3 июля 2015, 13:53

      Туран устал в балете выступать. Хочет теперь в футбол поиграть.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 13:36

      Стиль "Барселоны" ему не подходит. Скорее всего, "Челси"

      2
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      Рейтинг: +43

      Vendetta_087 > sir_Alex 3 июля 2015, 13:42

      А чем ему не подходит?

      2
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      ...
      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > Vendetta_087 3 июля 2015, 16:38

      Не умеет симулировать

      1
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      ...
      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > realmadrid92 3 июля 2015, 17:47

      правильно, Кристина и её команда ведь королева симуляции

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > nogganov_01 3 июля 2015, 18:10

      Падать это не одно и то же, что падать от ветра(Альба,Альвеш,Буся,Неймар,Суарес и все остальные) или от флажка судьи(Альба) или от прикосновения передней части в заднюю часть(Суарес)

      1
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > realmadrid92 3 июля 2015, 18:24

      согласен, перечисленные игроки иногда злоупотребляют с симуляций, но зачем оправдываешь свою Кристину она другая что ли? я хоть как мужик признаю факт про тех игроков, а ты что?

      0
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > nogganov_01 3 июля 2015, 21:47

      Ну он у нас один такой. Бывают моменты когда он раздражает своей беспомощностью, но терпим. Но иногда и феерит не по детский

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      Рейтинг: +12

      rash26 3 июля 2015, 13:29

      В Арсенал

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      Рейтинг: +436

      Медет 3 июля 2015, 13:24

      Пусть переходить и желательно до 18 июля.

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