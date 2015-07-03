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    Подольски может стать игроком "Галатасарая"

    Лукас Подольски в ближайшие дни может стать игроком "Галатасарая". Права на игрока принадлежат лондонскому "Арсеналу", но минувший сезон немец на правах аренды в "Интере", где принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, отметившись при этом одним забитым мячом.


    Как сообщает     Bild контракт Подольски будет рассчитан на 4 года, при этом турки заплатят за футболиста 4 млн. евро.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    03.07.2015 12:02
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 4 июля 2015, 18:05

      Так будет лучше для Лукаса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 22:53

      Ему самый раз...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 3 июля 2015, 20:27

      опа, Джигурда!!!


      ему надо поближе к корням.
      в Витязь, например

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 3 июля 2015, 19:56

      Ок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:19

      Может хоть проявит с лучшей стороны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 3 июля 2015, 16:59

      Пенсия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 3 июля 2015, 15:59

      Подолю только в сарай, на замок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3081

      drug01 3 июля 2015, 15:16

      Вот так спускается все ниже и ниже...

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 3 июля 2015, 14:32

      "...но минувший сезон немец на правах аренды в "Интере", где принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, отметившись при этом одним забитым мячом."
      -----------------------------------
      Блин, редакция, вы там что, перегорели чтоли?!

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Triem 3 июля 2015, 15:21

      Походу сюда из СпортБокса писаки понабежали,))) там такие косяки сплошь и рядом,)

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      Рейтинг: +662

      Triem > Dgad 3 июля 2015, 16:27

      Во-во! Я уже забыл, что когда то именно поэтому перестал туда заходить)!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 13:49

      Лучше бы сразу в "Кёльн"

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