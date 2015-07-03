Тренер "Луситанса": "Билич, соизвольте приехать в Андорру"

Главный тренер андоррского "Луситанса" Хави Роура посетовал на отсутствие на скамейке запасных рулевого "Вест Хэма" Славена Билича во время вчерашнего матча первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, напомним, завершилась победой англичан - 3:0.



"Печально, что тренера соперника не было на игре по непонятным причинам. Видимо, мы просто ему неинтересны. Особенный Славен Билич, соизвольте хотя бы приехать в Андорру на ответную игру", - сказал Роура.



Второй матч между оппонентами состоится 9-го июля.



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