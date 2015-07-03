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    Тренер "Луситанса": "Билич, соизвольте приехать в Андорру"

    Главный тренер андоррского "Луситанса" Хави Роура посетовал на отсутствие на скамейке запасных рулевого "Вест Хэма" Славена Билича во время вчерашнего матча первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, напомним, завершилась победой англичан - 3:0.

    "Печально, что тренера соперника не было на игре по непонятным причинам. Видимо, мы просто ему неинтересны. Особенный Славен Билич, соизвольте хотя бы приехать в Андорру на ответную игру", - сказал Роура.

    Второй матч между оппонентами состоится 9-го июля.

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    Источник: BBC

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    03.07.2015 11:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 13:31

      Андоррцы какие-то пафосные чтоль,но откуда это все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:46

      Обязательно будет в ответном матче...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Ле Тиссье 3 июля 2015, 13:58

      Неуважительно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 13:39

      В этом, видимо, причина поражения "Луситанса"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 3 июля 2015, 12:46

      даже Волера не гнушался лично огребать от Сакт-Галлена и Тосно!

      12
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      Рейтинг: +36

      ave80 3 июля 2015, 12:35

      Тебе то какая разница, есть там тренер, нету его... 11 человек против твоих на поле вышли - играйте!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 3 июля 2015, 12:17

      Тренировки иногда проводит простой тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2015, 12:11

      Там проезд не оплачивают...

      0
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      Рейтинг: +27

      HULL_TIGR 3 июля 2015, 12:09

      В моем стиле тренирует Билич. Только я заочно, посредством писем тренирую 7 команд, а еще 15 консультирую.

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      Рейтинг: +254

      MagistrMagii > HULL_TIGR 23 июля 2015, 18:54

      Здравствуйте Анатолий Федорович Бышовец)

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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 3 июля 2015, 12:06

      может и была причина,но нехорошо так поступать

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