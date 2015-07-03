Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро: "Хочу принести стране победу на Кубке Америки"

    Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от субботнего финала Кубка Америки - 2015, где "альбиселеста" сыграет с чилийцами.

    "Мы хорошо провели прошлогодний чемпионат мира, но, к сожалению, уступили в финале. Лично я хочу исправиться и принести стране победу в Кубке Америки. Эта виктория придаст нам много новых сил и эмоций", - заявил Агуэро.

    Решающий матч начнется в субботу в 23:00 по Москве.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии84
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 4 июля 2015, 16:31

      АРГИ ЧИЛИ ... ХОРОШИЙ БУДЕТ ФИНАЛ. ВПЕРЕД МЕССЯ И МАСКЕРАНО.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 4 июля 2015, 13:42

      МЕЧТАТЬ ХОРОШО!!!!НУЖНО ВЫИГРАТЬ!!??ЧИЛИ ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ А ЭТО НЕ МАЛОВАЖНЫЙ ФАКТОР И АРГЕНТИНА ОСОБО СЕБЯ СИЛЬНО НЕ ПОКАЗАЛА!!???50 на 50!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:43

      Будем посмотреть и победы Аргентине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Karakas 3 июля 2015, 18:22

      ну ждемс, пора уже что то завоевать, а то ничего не брали со времен батигола и даже марадоны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 3 июля 2015, 16:57

      Завтра будет чили, чили, водку пили, чили чили чилимбом)) Так в Чили будут праздновать победу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 3 июля 2015, 15:51

      Великий Месси сделает игру Аргентинцам и они выбьют в финале Чилийцев. Месси станет лучшим, прости Серхио, но это не ваша эпоха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 13:47

      В одиночку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      shadow_011 3 июля 2015, 13:37

      Аргентина чемпион хотя и Чили красавцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 3 июля 2015, 13:36

      Классный игрок,как я его хочу увидеть в Реале,уже многие годы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      shaness 3 июля 2015, 13:34

      Вот из таких индивидуумов Аргентина и не выигрывает уже сто лет ничего. О команде нужно думать, а не о собственном "я" и "хочу".

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11