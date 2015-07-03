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    Коноплянка считает, что стоит 50 миллионов евро

    Из неофициальных источников стала известна информация, какая сумма отступных будет прописана в контракте новоиспеченного игрока "Севильи" Евгения Коноплянки. Цифра составит 35 миллионов евро. Однако сами андалусийцы планировали сделать стоимость на 15 миллионов евро меньше, хотя украинец настаивал на 50-и миллионах.

    Хавбек уже находится в расположении нового клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 11:00
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    Комментарии123
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      Рейтинг: +24

      SevillaMax 5 июля 2015, 12:32

      Если заиграет в Ла Лиге на том же уровне и чуточку прибавит в обороне то да будет стоить 50)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:39

      Воздух в Севилье вскружил голову...

      0
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      Рейтинг: +31

      sany14 4 июля 2015, 02:05

      Источник спорт експресс. Соккер такой соккер, а пардон бамбердир.

      0
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 4 июля 2015, 00:59

      Открываем трансфермаркт и смотрим... 14 ему цена!

      0
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      Рейтинг: +22

      roboto 3 июля 2015, 22:29

      15 максимум

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 июля 2015, 19:45

      чушь, ошибка или в переводе или в источнике. Футболисты всегда настаивают на минимальной суме отступных наоборот, а то что написано в новости противоречит здравому смыслу. полная чушь, но зная Конопу, он мог пошутить что стоит и 100 милионов, но требовал он полюбому наименьшей усмы отступных в условиях контракта, так как планирует еще двинуть в АПЛ.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 июля 2015, 19:31

      Не больше десятки)

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      Рейтинг: +144

      Baksa66666 3 июля 2015, 19:30

      Как дети малые повелись на такую явную утку, как можно поверить в это))) Если испанские СМИ молчат, наши сплетники откуда могут знать что и как говорил Коноплянка... Настоящие сплетницы наши СМИ)))
      А как игрок мне кажется он еще наведет шороха в ЛаЛиге

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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:41

      скромнее надо

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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 3 июля 2015, 18:15

      Веселые новости придумывают на Спорт-Экспресс!!!

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > ст_прапорщик 3 июля 2015, 18:30

      Lwow odzyskamy,
      Banderowcow ubijemy.

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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик > Adler angriff 3 июля 2015, 22:56

      Только сдвинь корону набок,
      Чтоб не висла на ушах!!!

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