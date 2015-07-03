Коноплянка считает, что стоит 50 миллионов евро

Из неофициальных источников стала известна информация, какая сумма отступных будет прописана в контракте новоиспеченного игрока "Севильи" Евгения Коноплянки. Цифра составит 35 миллионов евро. Однако сами андалусийцы планировали сделать стоимость на 15 миллионов евро меньше, хотя украинец настаивал на 50-и миллионах.



Хавбек уже находится в расположении нового клуба.



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