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    Макларен хотел бы видеть Балотелли в "Ньюкасле"

    Главный тренер английского "Ньюкасла" Стив Макларен желает приобрести нападающего "Ливерпуля" Марио Балотелли, сообщает английская пресса. Стоимость игрока составляет 15 миллионов евро, и "сороки" якобы готовы выложить эту сумму. Нынешняя команда итальянца ранее изъявляла желание избавиться от опального игрока.

    Стремление иметь в своих рядах Балотелли также имеет турецкий "Бешикташ".

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    Источник: Daily Star

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    03.07.2015 10:54
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:38

      Двое без шариков идентичны...

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 3 июля 2015, 13:56

      лучше мне кажется ему идти в турцию, там думаю его заставят бегать

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:54

      Вот это похоже на правду!
      Только нужно ли это сама Марио

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      Рейтинг: +223

      DXTK 3 июля 2015, 13:00

      Да макларен явно не следил За Апл а был по уши погружен в Чемпионшип возможно если сейчас Стивен тренировал бы Дерби то такой игрок как Марио не пременно бы помог, а Уродовать еще и Сорок, хватило Ливерпульского облома, пускай едет в Италию или в Турцию. Но что-то чувствую когда Мерсесайдцы его продадут они устроят настоящую вакханалию "Праздник" Супер-Марио.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > DXTK 3 июля 2015, 15:54

      Поверь, наш магистр тренерского искусства, Роджерс, найдет равноценную ему замену, Аршавина приберет какого-нибудь.

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      Рейтинг: +12

      Крылатый 3 июля 2015, 12:18

      Нет, лучше без напов остаться, но только не Бало...

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      Рейтинг: +223

      DXTK > Крылатый 3 июля 2015, 13:13

      Это Эшли покупает игроков для Сорок а тренер потом должен понять как их разномасных выстроить в единый коллектив. Так что Макларен может и не виноват тут. Это еще до какого надо состояния отчаиться чтобы купить черное бревно ну тогда от безисходности роджерса купил можно понять. А тут есть кто и по лучше. Да вот когда были такие иГроки как Лес Фердинанд и Эшли коул за таких игроков не жалко и переплатить, На мой взгяд можно было и Бентеке взять но вряд ли он перейдет.

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      Рейтинг: +223

      DXTK > Крылатый 3 июля 2015, 13:15

      Или Ндое взять или Остина ну хотя бы будет результат...

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      Рейтинг: +95

      bfd 3 июля 2015, 11:58

      Отлично! Скорее подписывай, а то уведут!!!

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      Рейтинг: +58

      katalonez 3 июля 2015, 11:56

      Судя по тому как часто он забивает, то он наверно "либеро")))

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      Рейтинг: +686

      старина 3 июля 2015, 11:55

      Макларену нужно к психиатру

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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool 3 июля 2015, 11:48

      Да заберите уже кто нибудь

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 3 июля 2015, 11:37

      он еще не сжег энфилд, пусть остается!

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