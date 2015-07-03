Макларен хотел бы видеть Балотелли в "Ньюкасле"

Главный тренер английского "Ньюкасла" Стив Макларен желает приобрести нападающего "Ливерпуля" Марио Балотелли, сообщает английская пресса. Стоимость игрока составляет 15 миллионов евро, и "сороки" якобы готовы выложить эту сумму. Нынешняя команда итальянца ранее изъявляла желание избавиться от опального игрока.



Стремление иметь в своих рядах Балотелли также имеет турецкий "Бешикташ".



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