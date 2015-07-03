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    Вход на товарищеские матчи ЦСКА будет свободным

    Официальный "твиттер" московского ЦСКА сообщил, что вход на все предсезонные игры команды будет бесплатным. 4 июля армейцы сыграют с "Тосно", 8-го - с "Факелом", а 11-го - с "Химками". Первую встречу ЦСКА проведет на базе в Ватутинках, остальные - на московском стадионе "Октябрь".

    Сезон РФПЛ армейцы откроют домашней игрой с "Рубином".

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    Источник: Twitter

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    03.07.2015 10:48
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +27

      uran102 4 июля 2015, 12:21

      Удачи Тосно....

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:36

      И то хорошо...

      0
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      Рейтинг: +312

      Liam_CSKA 3 июля 2015, 21:27

      Как там Спартак проигрывает люцерну..запал иссяк)

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 3 июля 2015, 21:07

      Уже и на Китай не хватает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      красноярец 3 июля 2015, 20:31

      состав наиграем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 3 июля 2015, 20:10

      В России нет еще пока клуба лучше ЦСКА Москва.

      3
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      Рейтинг: +1532

      starche 3 июля 2015, 18:46

      Еще и приплачивать надо, чтобы пришли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 > starche 3 июля 2015, 20:28

      умойся, причешись, пропишись. убей в себе бомжа.

      4
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:38

      значит, придут люди!

      1
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      Рейтинг: +105

      Colombo35 3 июля 2015, 17:15

      Spartach n1, шутишь про армейских африканцев, при том что у самих лучшим признали негра Промеса. Как так, где спартаковские арийцы?

      3
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      Рейтинг: +245

      ОлегаТэ > Colombo35 3 июля 2015, 18:10

      У меня есть подозрения, что Пятачёк свои комменты даже не перечитывает - барабанит по "клаве" сразу же после очередного "озарения", пока не отпустило... ;)

      5
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      Рейтинг: +105

      Colombo35 > ОлегаТэ 3 июля 2015, 18:15

      У меня есть подозрение, что это не человек, а какая-то программа оставляет эти комментарии .

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      Рейтинг: +245

      ОлегаТэ > Colombo35 6 июля 2015, 09:08

      Не, проги, конечно, глючат периодически, но на перманентную человеческую глупость ни один робот запрограммировать невозможно - в любом алгоритме есть логика, не имеющая места в случае с вышеобозначенным персонажем ;)

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 3 июля 2015, 15:17

      М-да, Гинер по ходу и на предсезонке хотел нажиться)))))))

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