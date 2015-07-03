Вход на товарищеские матчи ЦСКА будет свободным

Официальный "твиттер" московского ЦСКА сообщил, что вход на все предсезонные игры команды будет бесплатным. 4 июля армейцы сыграют с "Тосно", 8-го - с "Факелом", а 11-го - с "Химками". Первую встречу ЦСКА проведет на базе в Ватутинках, остальные - на московском стадионе "Октябрь".



Сезон РФПЛ армейцы откроют домашней игрой с "Рубином".



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