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    Нету: "Хочется побеждать еще и еще"

    Защитник санкт-петербургского "Зенита" Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, где чемпион России сыграет с московским "Локомотивом" (12 июля).

    "Это будет совершенно иной матч по сравнению с нашей игрой в концовке прошлого чемпионата. К той встрече мы уже оформили победу в турнире. "Локомотив" после победы в Кубке России намерен выиграть еще один трофей. Как и мы, они хотят начать сезон на хорошей ноте. Надеюсь, что Суперкубок все-таки останется в Санкт-Петербурге. Нам хочется побеждать вновь и вновь", - заверил португалец.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    03.07.2015 09:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:56

      Нету победного евросезона...

      1
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 3 июля 2015, 15:33

      Даже думать не стоит....ЛОКО с победой!

      0
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      Рейтинг: +146

      Misha78 3 июля 2015, 14:26

      Луиш, главное без косяков и кубок ваш!!!

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      Рейтинг: +13

      5 углов 3 июля 2015, 14:26

      Офуел совсем - "победитель" мля. Еслиб не Гарай были бы вы в ж.

      0
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      Рейтинг: +85

      protest58us 3 июля 2015, 13:41

      если хочешь побеждать проезжай к нам во двор))и то попотеть придется

      0
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      Рейтинг: +36

      aventure61 3 июля 2015, 13:28

      Забыл видно португал,что играет за зенит,а не за барсу.Вновь и вновь показали игры за еврокубки.Столько бабла вбухал газпром и такие "великие" трофеи.

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      Рейтинг: +114

      zen it 3 июля 2015, 12:06

      твоих заслуг в победах нет

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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 3 июля 2015, 11:22

      Он еще в Великом Зените?Косяк на косяке,..

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:02

      молодец!

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      Рейтинг: +125

      pickapick 3 июля 2015, 10:46

      А нету!

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