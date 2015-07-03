Нету: "Хочется побеждать еще и еще"

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, где чемпион России сыграет с московским "Локомотивом" (12 июля).



"Это будет совершенно иной матч по сравнению с нашей игрой в концовке прошлого чемпионата. К той встрече мы уже оформили победу в турнире. "Локомотив" после победы в Кубке России намерен выиграть еще один трофей. Как и мы, они хотят начать сезон на хорошей ноте. Надеюсь, что Суперкубок все-таки останется в Санкт-Петербурге. Нам хочется побеждать вновь и вновь", - заверил португалец.



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