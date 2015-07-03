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    Отеро: "Если и вернусь в Россию, то только в "Спартак"

    Экс-тренер московского "Спартака" Маркос Отеро рассказал, почему покинул команду прямо по ходу прошлого сезона.

    "Меня все устраивало в России, но ситуация сложилась так, что нужно было уехать - у отца были проблемы со здоровьем. Сейчас я работаю в структуре "Санкт-Галлена" и отвечаю за молодежь. "Спартак" во время сбора работает на наших полях, поэтому часто наблюдаю за ним. Очень переживаю за красно-белых, постоянно смотрю их матчи. Вернусь ли когда-нибудь в Россию? Почему нет... Но только в "Спартак"!", - утвердил Отеро.

    Напомним, что сегодня московская команда проведет товарищеский матч против швейцарского "Люцерна".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 09:46
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:55

      Не сложилось как-то...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      ABir 3 июля 2015, 15:08

      К хорошему быстро привыкаешь, и оно не забывается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Вакханалия 3 июля 2015, 14:17

      Вот это наш человек! Молодец, Отеро, сердце твоё за Спартак бьётся.
      Вперёд Спартак!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      andrefinoo > Вакханалия 3 июля 2015, 21:17

      Береги свое сердце,с вакханалией не шутят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 3 июля 2015, 14:01

      это вообще кто

      -1
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 3 июля 2015, 13:43

      Значит скоро Отеро будет целовать армейский шарфик.

      0
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      Рейтинг: +397

      МапС 3 июля 2015, 13:26

      Нормальная тема :)

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:02

      круто

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      Рейтинг: +80

      vyishenka 3 июля 2015, 12:31

      Вот радости будет если он вернется.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 июля 2015, 12:29

      Лучше не возвращайся.

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 3 июля 2015, 12:22

      Непременно возвращайся,тут некоторые уже связывают пролёты "Спартака" с твоим отъездом.:)

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