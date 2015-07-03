Отеро: "Если и вернусь в Россию, то только в "Спартак"

Экс-тренер московского "Спартака" Маркос Отеро рассказал, почему покинул команду прямо по ходу прошлого сезона.



"Меня все устраивало в России, но ситуация сложилась так, что нужно было уехать - у отца были проблемы со здоровьем. Сейчас я работаю в структуре "Санкт-Галлена" и отвечаю за молодежь. "Спартак" во время сбора работает на наших полях, поэтому часто наблюдаю за ним. Очень переживаю за красно-белых, постоянно смотрю их матчи. Вернусь ли когда-нибудь в Россию? Почему нет... Но только в "Спартак"!", - утвердил Отеро.



Напомним, что сегодня московская команда проведет товарищеский матч против швейцарского "Люцерна".



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