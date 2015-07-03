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    "Сандерленд" близок к покупке игрока "Селтика" Мэттьюза

    По сообщениям английской прессы, ведомый Диком Адвокаатом "Сандерленд" в ближайшее время подпишет контракт с центральным защитником "Селтика" Адамом Мэттьюзом. Ожидалось, что футболист продолжит карьеру в родном "Кардиффе", но в конкуренции за игрока победил клуб АПЛ. Ранее же появилась информация, что "черные коты" планируют купить еще одного оборонца - Николаса Ломбертса из "Зенита".

    На протяжении последних 4-х лет Мэттьюз сыграл за "кельтов" 72 игры и дважды поражал чужие ворота.

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    Источник: Skysports

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    03.07.2015 09:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:54

      И находят же где-то нужных игроков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 10:59

      !ок!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 09:43

      как же Ломбертс?

      0
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