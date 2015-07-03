"Сандерленд" близок к покупке игрока "Селтика" Мэттьюза

По сообщениям английской прессы, ведомый Диком Адвокаатом "Сандерленд" в ближайшее время подпишет контракт с центральным защитником "Селтика" Адамом Мэттьюзом. Ожидалось, что футболист продолжит карьеру в родном "Кардиффе", но в конкуренции за игрока победил клуб АПЛ. Ранее же появилась информация, что "черные коты" планируют купить еще одного оборонца - Николаса Ломбертса из "Зенита".



На протяжении последних 4-х лет Мэттьюз сыграл за "кельтов" 72 игры и дважды поражал чужие ворота.



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