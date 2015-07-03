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    Дефицит "Динамо" - 257 миллионов евро

    Сегодня стала известна сумма дефицита бюджета московского "Динамо", из-за которого команда была наказана УЕФА (несоблюдение правил финансового fair play) и дисквалифицирована из еврокубков на будущий сезон. По данным организации, сумма "минуса" составляет более 257 миллионов евро.

    Место бело-голубых в текущем розыгрыше Лиги Европы займет казанский "Рубин".

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 09:31
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    Комментарии458
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      Рейтинг: +15

      boozer 7 июля 2015, 13:19

      Кто там у нас ближайший кандидат на место в ПЛ, если мусора разбегутся? "Тосно"? :)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 5 июля 2015, 10:21

      Всего-то...

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 08:56

      Прореха финансовая...

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 4 июля 2015, 07:22

      закрывать надо этот клуб !

      0
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      Рейтинг: +58

      129 4 июля 2015, 01:43

      Аджоев покидает пост спортивного директора.. дефицит Динамо 257 млн евриковых - эти две новости как-то связаны))))

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      Рейтинг: +335

      Поц > 129 4 июля 2015, 07:21

      Если покидает с чемоданом, то новости по видимому связаны...

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      Рейтинг: +305

      Shamil79 3 июля 2015, 23:45

      они ещё с Анжи не расчитались....

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      Рейтинг: +159

      КПР 3 июля 2015, 23:40

      Ну и на что менты ещё надеялись?

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 3 июля 2015, 23:32

      Мда... В стране кризис, сокращения и т.д.
      А тут в футбольном клубе перерасход всего лишь 15.5 млрд.руб. Вот так и живём...

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      Рейтинг: +188

      Nikola45 3 июля 2015, 23:14

      О как )) А тут все о Зените басни складывали ))

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 3 июля 2015, 23:02

      Ротенберг и Аджоев о fair play узнали, только когда их дисквалифицировали.

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