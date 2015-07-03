Дефицит "Динамо" - 257 миллионов евро

Сегодня стала известна сумма дефицита бюджета московского "Динамо", из-за которого команда была наказана УЕФА (несоблюдение правил финансового fair play) и дисквалифицирована из еврокубков на будущий сезон. По данным организации, сумма "минуса" составляет более 257 миллионов евро.



Место бело-голубых в текущем розыгрыше Лиги Европы займет казанский "Рубин".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

