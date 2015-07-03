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    Озбилизу по душе игровая философия Аленичева

    Полузащитник московского "Спартака" Арас Озбилиз выразил свое отношение к футбольной философии нового главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    "Разумеется, мне нравится играть именно в комбинационный футбол. Люблю короткие розыгрыши мяча, минимум касаний. Отрадно, что новый рулевой именно такой стиль нам и прививает. Хотя в "Кубани" я без проблем приспосабливался и к контратакующей манере. В "Аяксе" я провел 15 лет, и все это время играл в тот футбол, который называют красивым", - заявил хавбек.

    Новый сезон "Спартак" начнет 17 июля матчем с "Уфой".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 08:54
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 3 июля 2015, 21:01

      Всем всё нравится,когда приходит новый тренер,и подписывается новый контракт,или зарплата на новый сезон,тем более,когда про тебя начали забывать.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:34

      хорошо

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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:52

      Многим нравится стиль, исповедуемый Аленичевым.

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo > nahan 3 июля 2015, 21:02

      А какой у него стиль?

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      Рейтинг: +503

      Luter Red 3 июля 2015, 15:36

      Удачи, Арас!!!

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      Рейтинг: +10

      vava555 3 июля 2015, 15:25

      ex

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 3 июля 2015, 14:22

      Спартаковский стиль- самый красивый и зрелищный! Ни одна российская команда не показывала футбола подобного тому, который демонстрировал Спартак, выходя в плей- офф Лиги Чемпионов с первого места в группе.
      Кто бы что не говорил, но Спартак- легендарная команда.
      Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo > Вакханалия 3 июля 2015, 21:13

      Легендарные команды-это великие команды.Барселона,Реал,Манчестер Ю,Ювентус,Милан,Интер,Ливерпуль,где бы они не играли,в каком дивизионе,они останутся великими,а тем же,Мансити,ПСЖ,Атлетико,Арсеналу Англия,Фиорентина,Монако и т.д.,им до величия великих далеко.А ты о Спартаке.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 3 июля 2015, 13:59

      Философия Аленичева:"Мы забьём вам сколько сможем, а вы нам - сколько захотите".

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия > Adler angriff 3 июля 2015, 14:27

      Adler angriff, du kennst nicht die Philosofie, die sich jetzt Alenitschew seiner Mannschaft überführen bemüht.

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 3 июля 2015, 12:42

      Ребята из "Арсенала" тоже с радостью вспоминают философию Аленичева.

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      Рейтинг: +77

      MALOY74 3 июля 2015, 12:37

      так пашите давайте, может барсой станите!

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 3 июля 2015, 12:35

      Плохому танцору мешают яйца. Если ты нападающий , а не пзд-бол, то должен забивать при любой философии.

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