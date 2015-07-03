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    Источник: Ломбертс недоволен своим статусом в "Зените"

    Как заявил источник в санкт-петербургском "Зените", защитник команды Николас Ломбертс все-таки может покинуть клуб. Бельгийцу не по душе, сколько игрового времени ему отводится главным тренером. Сообщается, что футболист в течение прошлого сезона открыто выражал свое недовольство игрой в основном составе португальца Нету, когда сам Ломбертс уже оправился от травмы. Это было в скорости доведено до сведения Андре Виллаш-Боаша, который как минимум не собирается препятствовать уходу защитника из команды.

    Главным претендентом на Ломбертса является английский "Сандерленд".

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.07.2015 08:46
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +794

      Miaf 4 июля 2015, 17:41

      Ломбертсу нужно хорошо все обдумать, ведь в Сандерленде прийдется еще и играть в футбол.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:31

      отпустить с почётом!

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:51

      Надежный бек, он нужен питерцам.

      1
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      Рейтинг: +20

      zamsb 3 июля 2015, 13:56

      - Канай отсюда,редиска!
      - И пускай канает!!!
      "Джентельмены удачи"

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:44

      и его и нету тоже продать

      0
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 3 июля 2015, 12:20

      У каждого своё видение на ситуацию и игровую модель, но мне Ломбертс куда сильнее Нету

      1
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Воин трои 3 июля 2015, 13:57

      И Игнашевича.

      2
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      Рейтинг: +146

      Misha78 > Воин трои 3 июля 2015, 14:29

      Нету может выдать иногда великолепный матч, но за Ломбертсом стабильность, хотя тоже не без косяков.

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      Рейтинг: +260

      Воин трои > Adler angriff 3 июля 2015, 14:32

      То-то Миллер Гинеру любые деньги за него давал года три назад.

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Воин трои 3 июля 2015, 14:52

      Теперь уже вам надо молить зенит, чтобы он вам подкинул дефендера.

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      Рейтинг: +260

      Воин трои > Adler angriff 3 июля 2015, 14:55

      То-то в сборной играет Чернов.
      Ты бы молил чтобы от Вас Гарай не уехал,а то снова дырка от бублика будет

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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:05

      но коммент

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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 3 июля 2015, 10:16

      Ломбертса и Нету надо продать....
      Фэйр плей.......
      К Гараю и Ансалди купить серьёзного парня....

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      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 3 июля 2015, 10:13

      Скоро от него узнаем много нового о Великом Зените.

      0
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      Рейтинг: +14

      ALEX_17 3 июля 2015, 09:44

      Вообще его лучше вместе с Нету продавать. А ставить Ансальди или Джамала с Гараем.

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      Рейтинг: +87

      mordvin60 > ALEX_17 3 июля 2015, 12:35

      Ансальди - крайний деф

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      Рейтинг: +14

      ALEX_17 > mordvin60 3 июля 2015, 12:57

      Кристиа́н Даниэ́ль Анса́льди — аргентинский футболист, левый защитник петербургского «Зенита» и сборной Аргентины. Может сыграть на позициях левого или правого латераля и центрального защитника, а также левого полузащитника.

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