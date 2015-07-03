Максимов: "Для успеха в Лиге чемпионов "Зениту" нужен русский костяк"

Воспитанник санкт-петербургского "Зенита", а ныне игрок махачкалинского "Анжи" Илья Максимов поделился мнением о том, что необходимо сине-бело-голубым для успешных выступлений в Европе.



"Игры с "Зенитом" в будущем сезоне не станут для меня особенными, хотя приятно вспоминать время, проведенное там. Да, эта команда главный претендент на победу в РФПЛ, конкуренцию ей составит ЦСКА. Больше, пожалуй, никто бороться за первое место не в состоянии. Для хорошей игры в Лиге чемпионов "Зениту" нужен русский костяк футболистов, который организовывал бы игру", - сказал полузащитник.



Встреча "Зенит" - "Анжи" состоится 23 октября.



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