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    Максимов: "Для успеха в Лиге чемпионов "Зениту" нужен русский костяк"

    Воспитанник санкт-петербургского "Зенита", а ныне игрок махачкалинского "Анжи" Илья Максимов поделился мнением о том, что необходимо сине-бело-голубым для успешных выступлений в Европе.

    "Игры с "Зенитом" в будущем сезоне не станут для меня особенными, хотя приятно вспоминать время, проведенное там. Да, эта команда главный претендент на победу в РФПЛ, конкуренцию ей составит ЦСКА. Больше, пожалуй, никто бороться за первое место не в состоянии. Для хорошей игры в Лиге чемпионов "Зениту" нужен русский костяк футболистов, который организовывал бы игру", - сказал полузащитник.

    Встреча "Зенит" - "Анжи" состоится 23 октября.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.07.2015 08:25
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +152

      sampos 11 июля 2015, 10:23

      Хоть обнародуйте сборный список из 11 российских игроков, которые смогут провести 90 мин.( не говоря о доп/времени 30мин) на поле с полной выкладкой ( без пеших переходов)?

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      Рейтинг: +58

      129 > sampos 12 июля 2015, 18:07

      приведите такой же список из легионеров

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      Рейтинг: +152

      sampos 11 июля 2015, 10:19

      Да-да, русский костяк поможет, как-же. Надо только чтобы УЕФА поправку в правила футбола внесла: "Прекратить беготню по полю и передвигаться только пешком"! По этой части нам равных в мире нет. А для нормальных болельщиков нужен красивый и искромётный футбол, пусть хоть смотреть на 11 легионеров.

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      Рейтинг: +58

      129 > sampos 12 июля 2015, 18:06

      смотрите АПЛ, кто мешает? а пешком в РФПЛ ходят все, включая легионеров

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      Рейтинг: +14

      andreas88 4 июля 2015, 12:28

      Для успеха в Лиге Чемпионов и дальнейших побед в России Зениту надо гнать поганой метлой АВБ (Семак его без проблем заменит, год-другой можно потерпеть), Рондона (Керж в десять раз лучше, венесуэлец умеет только на чистых мячах играть) и Витселя с Халком, которые только бабло зарабатывать умеют. А еще оставить Аршавина, пусть и за прежние заслуги, но он себя еще покажет. Еще бы Быстрова вернуть (он вроде "бычка" на футболке не целовал). В-общем гоните Боаша, все зло от него.

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      Рейтинг: +35

      gracie 3 июля 2015, 23:30

      Правильно ,но АВБ видит победы Зенита только с португалами во главе с Данни, время которого прошло ещё 2года назад. Наше руководство схоже с РФС полныи б...к

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 3 июля 2015, 17:37

      А я согласен с ним.Более менее когда удачно играли наши команды в лиге чемпионов костяк был русский.Сначала Спартак,потом Локомотив .У Рубина тоже костяк был русский.Исключение Цска,но и там большая роль была у русских.Надеюсь Зенит когда нибудь дойдёт до 1.4 лиги чемпионов.

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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:49

      Сам туда хочет...

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      Рейтинг: +701

      Bundeseam 3 июля 2015, 13:53

      Какой бред) Когда кто-то из РПЛ и доходил до 1/8 или 1/4 финала ЛЧ, у них были Халки, Хонды, Красичи.

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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 3 июля 2015, 13:44

      Максимов ты же пел в Зените что надо получить хороший контракт и забить на все ,жизнь сделана.Такой правильный от Денисова и Аршавина по теме халявчика.Так что играй где дышится ,а банальности хороши с допусками потому как там где стая оседлая начинаются разборки местного .овна в тапочках на босу ногу.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:03

      это правильно

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      Рейтинг: +20

      Djamal67 3 июля 2015, 12:37

      совершенно правильно. .почему не пробовать и выгнать боаша и нету

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