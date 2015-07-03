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    Дуглас Коста хочет сделать требл с "Баварией"

    Новичок немецкой "Баварии" Дуглас Коста поведал о том, каких целей хочет достичь с мюнхенским суперклубом.

    "Невозможно передать словами, насколько я счастлив оказаться здесь. Жаркая погода? Меня она ничуть не смущает, а, наоборот, помогает скорее акклиматизироваться. Испытываю гордость, что в течение ближайших пяти лет буду носить футболку "Баварии". Над переездом сюда не думал вообще. Сейчас много тренируюсь самостоятельно. Хочу победить в Бундеслиге, Лиги чемпионов и Кубке Германии", - амбициозно заявил бразилец.

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    Источник: ФК «Бавария»

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    03.07.2015 08:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 00:55

      Вперед!)

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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:29

      проще простого! )

      0
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:16

      Амбициозный.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 3 июля 2015, 16:58

      Хочу. Главное в его словах!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:48

      Вполне реально, если еще и удача будет на их стороне.

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      Рейтинг: +13

      SHymkent2015 3 июля 2015, 12:31

      ты не в ту команду перешел что бы сделать требл.

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      Рейтинг: +196

      Forint > SHymkent2015 3 июля 2015, 13:06

      салямалейкум ЮКО!

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      Рейтинг: +13

      SHymkent2015 > Forint 3 июля 2015, 13:30

      Уагалейкумассалам! кайдан боласын бауырым

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      Рейтинг: +196

      Forint > SHymkent2015 3 июля 2015, 14:23

      Ташкенттен. Узбекпен :)

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      Рейтинг: +223

      DXTK 3 июля 2015, 12:21

      Да с Пепом можно получить хуэйбал. Как неоднозначно играла команда в ЛЧ то побеждают с разгромны счетом то проирывают чуть ли не каждому второму, В Бундеслиге ну соперников нету Вольфсбург не дотягивает а Борруссия развалилась. А кубок вообще отдали тем же мертвым дортмундцам о чем разговор. У игрока Амбиций выше крыши так то говорить он может до завтрашнего дня а мы посмотрим чем ты за 5 лет примечательным отметишься, Хоть гол в первый год забьешь или как? скоро из Баварии получиться уникальная дочерняя команда От Барселоны, цвета клуба теже тренер тот же.

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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > DXTK 3 июля 2015, 13:22

      мне кажется что ты не прав,в плане того что Бавария превращается в подобие Барсы,и Пеп её крушит......не всегда же у всех бывают удачные сезоны,тем более Бавария сейчас всё таки находится в небольшой перестройке,которая со временем но принесёт свои плоды.и мне очень с трудом верится что боссы Баварии совершают глупости,и как можно вообще называть немецкие клубы, которые навязывают отличную борьбу в ЛЧ не соперниками

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M > DonnyDarko 3 июля 2015, 15:09

      2 полуфинала отдали безвольно и из 4 игры тока в 1 дали бой, и то потому что футболисты положили уй на пепа

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 3 июля 2015, 12:20

      А кто не хочет?

      0
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      Рейтинг: +436

      Медет 3 июля 2015, 12:17

      Кубок Ауди, Суперкубок, и наверно Чемпионат. Вот и требл для Баварии.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Медет 3 июля 2015, 12:21

      И то это будет шикарно

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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:08

      да уж

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