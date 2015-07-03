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    "Атлетико" пригласит Ромеро, если клуб покинет Мойя

    Мадридский "Атлетико" уже ищет замену голкиперу команды Мигелю Анхелю Мойя, который этим летом может уйти из команды в "Порту". Главным кандидатом "матрасников" является вратарь "Сампдории" Серхио Ромеро.

    В эти дни аргентинец выступает за свою национальную сборную на Кубке Америки, а в минувшем сезоне Серии А он провел 10 игр, в которых пропустил 12 мячей

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 07:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:37

      Ворота пустовать не будут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      лолос 3 июля 2015, 21:12

      Ромеро надежный кипер, явно заслуживает команды сильнее, чем "Сампдория".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:46

      Норм вратарь.

      3
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      Рейтинг: +16

      rom2228man 3 июля 2015, 10:37

      Блииииин.
      Ну и зачем Атлетико Ромеро, у них же Облак есть!
      Ромеро в Ливер надеюсь перейдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 08:23

      отрицательный итог!

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