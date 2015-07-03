"Атлетико" пригласит Ромеро, если клуб покинет Мойя

Мадридский "Атлетико" уже ищет замену голкиперу команды Мигелю Анхелю Мойя, который этим летом может уйти из команды в "Порту". Главным кандидатом "матрасников" является вратарь "Сампдории" Серхио Ромеро.



В эти дни аргентинец выступает за свою национальную сборную на Кубке Америки, а в минувшем сезоне Серии А он провел 10 игр, в которых пропустил 12 мячей



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