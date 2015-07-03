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    Анчелотти через год может возглавить "Барселону"

    Один из кандидатов на пост президента "Барселоны" Агусти Бенедито уже связывался с экс-рулевым "Реала" Карло Анчелотти на предмет работы итальянца в стане каталонцев. Бенедито сделал это в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (3:1). Итальянский специалист дал понять, что в течение ближайшего года планирует отдыхать, но потом вполне может принять приглашение сине-гранатовых.

    Напомним, что нынешний наставник "Барселоны" Луис Энрике недавно продлил свой контракт до 2017-го года. Выборы президента клуба состоятся 18 июля.

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    Источник: Sport.es

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    03.07.2015 07:44
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:38

      Год отдыха - многовато...)

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 4 июля 2015, 09:39

      Если в новом сезоне у Луи дела не пойдут, то вполне вероятно, что папа Карло возьмет управление в Барсе на себя! А все эти обещания не работать в Барселоне, это профессиональная этика на тот момент. Нужно быть полным идиотом, чтобы отказаться от такого предложения, когда можно с гарантией взять несколько трофеев, имея готовый состав звезд. Уверен, что с Барсой, если он прийдет, все у него получится великолепно. Скажу больше, Анчи создан для Барсы! В Реале не сложилось, из за тщеславия и капризов некоторых персонажей, но в Барселоне коллектив более дружный и ровный, профессиональный что ли. Представить невозможно, что Месси будет психовать, если в голевой ситуации кто то из партнеров его опередит, находясь в более выгодной ситуации, и забьет гол.

      0
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      Рейтинг: +25

      suyrax 3 июля 2015, 22:33

      Пускай сначала трансферную политику изменит в реале Хамеса в барсу а Суареса в реал слабо да так команду возглавить ТРУС ТЫ АНТИЛОТТИ на готовенькое атакующее трио хочешь прийти а да и Бензиму своего тоже можешь в анальное отверстие засунуть тварь ты вот кто

      1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 3 июля 2015, 16:25

      Понятное дело, что в новом сезоне Барса ЛЧ не возьмет, только вот правильно ли это будет, увольнять Луиса Энрике? Именно так и поступили с Анчи. Думаю, что руководство Барсы гораздо мудрее Переса.

      3
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      Рейтинг: +43

      Vendetta_087 3 июля 2015, 16:14

      Не нужен нам ваш физрук!

      2
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:44

      Все возможно...

      1
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      Рейтинг: +22

      Shagua 3 июля 2015, 14:49

      А давайте предложим ему потренировать сборную России , а потом уволим и заплатим ему 30 миллионов долларов ! Как Вам РФС???

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 13:38

      крайне остроумно

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      Рейтинг: +20

      shadow_011 3 июля 2015, 13:30

      Луис энрике пусть продолжает работу а потом его сменит Пеп

      5
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > shadow_011 3 июля 2015, 13:55

      После того как его выкинут из баварии.

      0
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      Рейтинг: +36

      aventure61 3 июля 2015, 13:13

      Фаворит на пост я думаю будет лапорта.

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