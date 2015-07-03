Анчелотти через год может возглавить "Барселону"

Один из кандидатов на пост президента "Барселоны" Агусти Бенедито уже связывался с экс-рулевым "Реала" Карло Анчелотти на предмет работы итальянца в стане каталонцев. Бенедито сделал это в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (3:1). Итальянский специалист дал понять, что в течение ближайшего года планирует отдыхать, но потом вполне может принять приглашение сине-гранатовых.



Напомним, что нынешний наставник "Барселоны" Луис Энрике недавно продлил свой контракт до 2017-го года. Выборы президента клуба состоятся 18 июля.



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