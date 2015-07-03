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    Стали известны номера Бакки и Луиса Адриано в "Милане"

    Сегодня появилась информация о том, под какими номерами будут защищать цвета "Милана" новички команды Карлос Бакка и Луис Адриано. Колумбиец взял 70-й номер, а бразилец - 9-й.

    Напомним, что Бакка переехал в Италию из "Севильи", а Луис Адриано - из "Шахтера".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 07:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:41

      Ценная информация

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      Рейтинг: +13

      lemaxx 3 июля 2015, 16:25

      Всегда бесили неадекватные номера, а в Милане таковых было предостаточно, вспомнить хотя бы бразильцев зубастиков, Робиньо, Бало.... Это же не хоккей или баскетбол в самом то деле. Помню в 2002 Сычев под номером 2 на ЧМ бегал, да масса примеров таких

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:44

      Коасавцы, удачи им!

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:04

      круто! с таки укреплением все шансы на 9 место

      1
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      Рейтинг: +86

      Реалист kz 3 июля 2015, 12:29

      Наконец-то !!! Поздравляю всех болельщиков Милана с хорошим приобретением для команды. Это уже, серьезная заявка на ЛЧ !!!

      2
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      Рейтинг: +12

      Smbjan 3 июля 2015, 12:24

      Поздравляю Милан с хорошимы транферами. Хочется опять видеть ее в борьбе за скудетто.

      2
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      Рейтинг: +67

      Diendes 3 июля 2015, 11:02

      Нихр*на себе Милан усилился

      2
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 3 июля 2015, 10:05

      Почему 70-ый то не ужели не было другого сбодного номера!? Ну ниче это не так уж и важно главное чтоб забили не меньше чем свои номера!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 08:20

      у Интера высокие цели на этот сезон, браво!

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 3 июля 2015, 08:09

      Не совсем понимаю, нафига это нужно Бакки? От Милана сейчас осталось только имя и за лч они вряд ли будут бороться, а Севилья это все-таки Ла Лига и ЛЧ. Именно поэтому Коноплянка отказал Интеру и Роме.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > 10 seconds to stars 3 июля 2015, 10:30

      Я не исключаю возможности, что через год Милан будет в ЛЧ, а вот Севилья вряд ли, так как подраспродались, а качественных замен не видно плюс ко всему играть и в ЛА-Лиге и в ЛЧ очень тяжело. Даю прогноз, что первую часть чемпионата провалят.

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Juventus 32 4 июля 2015, 11:09

      Во-первых, трансферное окно только считай открылось и время ещё есть.
      Во-вторых, в отличии от Валенсии, Севилья весь сезон была занята на еврокубковом фронте и при этом отстала от летучих мышей всего на 1 очко, от Атлетико на 2.
      А в след. сезоне они будут в равных условиях. Да и не думаю, что лч как-то особо будет больше истощать, ведь и в ле Севилья играла в основном основой, не говоря о финальных стадиях турнира.
      И это при том, что состав у них и тогда считался по слабее Валенсии и уж тем более Атлетико. Так что выкрутятся и как минимум пятыми должны быть.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > 10 seconds to stars 4 июля 2015, 11:20

      ЛЕ и ЛЧ разные по классу турниры, вспомнишь мои слова в январе.

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