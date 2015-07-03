Стали известны номера Бакки и Луиса Адриано в "Милане"

Сегодня появилась информация о том, под какими номерами будут защищать цвета "Милана" новички команды Карлос Бакка и Луис Адриано. Колумбиец взял 70-й номер, а бразилец - 9-й.



Напомним, что Бакка переехал в Италию из "Севильи", а Луис Адриано - из "Шахтера".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!