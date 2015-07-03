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    Кроос заверил, что чемпионом Германии вновь станет "Бавария"

    Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поведал, кого он считает фаворитом будущего сезона Бундеслиги.

    "Полагаю, что следующим чемпионом вновь станет "Бавария". Этот вопрос не требует вообще никаких разговоров", - заявил немец.

    Напомним, что Кроос выступал за баварцев с 2007-го по 2014-й год.

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    Источник: TZ

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    03.07.2015 07:30
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 15:25

      конечно станет,на след. сезон новый клуб пояится,который сможет дать бой,а через сезон игроки первого плана того клуба начнут усиливать Баварию ))) одно и тоже

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:42

      Сказал - отрезал...

      0
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:13

      Бавария-то станет, а вот "лучший клуб мира", по Кроосу, может и не стать чемпионом Испании.:)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:43

      А кто чемпионом Испании будет?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Salton 3 июля 2015, 12:35

      Шкура!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 3 июля 2015, 12:28

      А кто сомневается?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      muller 3 июля 2015, 11:30

      Если бы ты только промолчал когда переходил в Реал...
      Все бы к тебе отлично относились...

      4
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:05

      лучше бы кроос совсем не вспоминал баварию.

      3
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      Рейтинг: +686

      старина > Die Roten 3 июля 2015, 11:17

      Может зов крови?Домой хочется?)

      1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten > старина 3 июля 2015, 12:21

      смотри коментарий выше меня.все правильно написано.слишком много дурных вещей он говорил.когда уходил в реал.там теперь его дом.пусть о мадриде думает.

      3
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      Рейтинг: +37

      just futball 3 июля 2015, 10:09

      тогда на )(ер перешел в Реал?

      2
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      Рейтинг: +686

      старина > just futball 3 июля 2015, 10:22

      Чтобы не становиться чемпионом)

      2
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > just futball 3 июля 2015, 10:50

      он просто с детства за Реал болеет,на самом деле)

      0
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      Рейтинг: +67

      Zely 3 июля 2015, 09:27

      Тут к бабке не ходи

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