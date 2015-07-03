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    "Реал" огласил стоимость Рамоса

    Мадридский "Реал" дал понять, что по своей инициативе не расстанется с защитником команды Серхио Рамосом. Если же игрок сам изъявит желание покинуть "сливочных", потенциальным покупателям придется отдать 100 миллионов евро. Мадридцы, однако, рассчитывают продлить контракт с одним из ключевых футболистов. Напомним, что в последнее время слухи отправляют Рамоса в "Манчестер Юнайтед".

    В прошлом сезоне "Примеры" защитник сыграл 27 матчей и забил 4 мяча.

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    Источник: Marca

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    03.07.2015 07:05
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:44

      Без слухов никуда...

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 4 июля 2015, 09:46

      " Так не доставайся же ты никому" - сказал Перес, объявив трансферную стоимость Рамоса.

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 4 июля 2015, 09:44

      Спрыгивать ему нужно с этого паровоза, пока не поздно! Если останется, то через год он будет стоить половину того, что может получить сейчас.

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 3 июля 2015, 22:53

      Рамос недоступен, лучше купить Де Врея. Молодой защитник мирового уровня.

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      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 3 июля 2015, 20:03

      Реал показал, как ценен для него Рамос!!! Серега после такого хода простит Переца, и останется в Реале!!!

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      Рейтинг: +12

      akmal80 3 июля 2015, 19:15

      100 евро.совсем eбaнyлись

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 3 июля 2015, 16:50

      20 млн - красная цена за этого распиаренный брусок...надеюсь его не в ЦЗ ставить будут, а фланоговым...уж очень он ужасен в оборонительных действиях.

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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:41

      Рамос стоит этих денег.

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 3 июля 2015, 12:27

      Красавчик Перес! ДДХ мы и так возмес, в этом году или в след за бесплатно. Ну пока Лено и Кейлор справятся

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      Рейтинг: +436

      Медет 3 июля 2015, 12:25

      Мешок ДноМЮ может заплатит такую сумму.

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