"Севилья" сообщила о переходе Коноплянки

Полузащитник украинского "Днепра" Евгений Коноплянка официально стал футболистом испанской "Севильи". Игроку осталось пройти медицинское обследование, а клубам уладить последние формальности. Украинец пополнил андалусийцев на правах свободного агента, так его контракт с днепрянами истек несколько дней назад.



В прошло сезоне Коноплянка отыграл за "Днепр" 42 матча и забил 8 мячей.



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