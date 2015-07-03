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    "Севилья" сообщила о переходе Коноплянки

    Полузащитник украинского "Днепра" Евгений Коноплянка официально стал футболистом испанской "Севильи". Игроку осталось пройти медицинское обследование, а клубам уладить последние формальности. Украинец пополнил андалусийцев на правах свободного агента, так его контракт с днепрянами истек несколько дней назад.

    В прошло сезоне Коноплянка отыграл за "Днепр" 42 матча и забил 8 мячей.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    03.07.2015 06:58
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    Комментарии172
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      Рейтинг: +14

      Александр_Бадигин 8 июля 2015, 10:39

      Теперь с ещё большим удовольствием будем следить за испанским чемпионатом. Удачи, Евгений!

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 7 июля 2015, 02:32

      правильное решение

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 июля 2015, 12:45

      удачи Жеке!!! буду смотреть матчи Севильи

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 08:57

      Убежал от Коломойского...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > Sevastopol-www 6 июля 2015, 12:38

      Как бы ни так! Тут выясняются новые детали - оказывается, у Коноплянки контракт с Днепром реально до 31.07.2015 и он пока еще вовсе не свободный агент и не игрок Севильи. Вот оказывается в чем была причина того, что его не взял Атлетико - свободным агентом взяли бы, а платить за кота в мешке не захотели, предпочитая более надежные и проверенные варианты. Теперь идет торг с руководством Днепра, которое хочет денег и побольше, а у Севильи денег нет и если не договорятся, то до 1 августа Коноплянка будет игроком Днепра.

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      Рейтинг: +293

      Poloten4ick 3 июля 2015, 23:42

      Бывшие соперники по финалу

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 июля 2015, 23:08

      Днепру надо было его раньше продавать, не гоже таких игроков бесплатно раздавать

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      Рейтинг: +56

      AC M1lan 3 июля 2015, 21:21

      Красавчик! Интересно будет смотреть на противостояние Коноплянки и Черышева)
      Хотелось бы глянуть на них вместе

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      Рейтинг: +10

      feris1 3 июля 2015, 20:05

      Хорошая команда!
      Если себя покажет с хорошей стороны,то может и в более именитый клуб перебраться!

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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 3 июля 2015, 19:46

      Это его клуб!!!

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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 3 июля 2015, 19:02

      Хороший игрок, удачи в Испании, будем надеяться что в Европе покажет себя не хуже чем Шевченко)

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