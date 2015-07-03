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    Лучший бомбардир "Крыльев Советов" пропустит шесть недель

    Нападающий самарских "Крыльев Советов" Адис Яхович получил травму колена и будет вынужден пропустить шесть недель. Это стало известно после проведенного в Германии медицинского обследования. Македонец моментально получил слова поддержки от самарских болельщиков. Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ Яхович стал лучшим бомбардиром команды, чем помог коллективу выиграть соревнования.

    Новый сезон РФПЛ "Крылья Советов" начнут 19 июля гостевым матчем против "Анжи".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 01:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:51

      Это плохое известие...

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 3 июля 2015, 23:57

      жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:34

      Выздоровления травмированному.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 3 июля 2015, 13:36

      почему-то кажется,что теперь он забивать будет меньше за команду,потому что нет ткачука,который в тандеме с яховичем забивал и ассистировал ему же,и как-то на поле они друг друга дополняли что ли.

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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 3 июля 2015, 11:27

      Очень жаль, что не сможет помочь команде. Быстрейшего выздоровления.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 06:36

      Здоровья македонцу

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:21

      здоровья Адису!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 3 июля 2015, 06:17

      Присоединяюсь,здоровья ему.

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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 3 июля 2015, 05:42

      Здоровья ему

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      Рейтинг: +202

      бoсх 3 июля 2015, 04:28

      советов давно нет,а крылья еще порхают=)

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