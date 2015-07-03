Лучший бомбардир "Крыльев Советов" пропустит шесть недель

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Адис Яхович получил травму колена и будет вынужден пропустить шесть недель. Это стало известно после проведенного в Германии медицинского обследования. Македонец моментально получил слова поддержки от самарских болельщиков. Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ Яхович стал лучшим бомбардиром команды, чем помог коллективу выиграть соревнования.



Новый сезон РФПЛ "Крылья Советов" начнут 19 июля гостевым матчем против "Анжи".



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