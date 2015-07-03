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    Хиддинк может принять "Лестер"

    Владельцы английского "Лестера", на днях уволившие с поста главного тренера команды Найджела Пирсона, рассматривают кандидатуру экс-рулевого сборной Нидерландов Гуса Хиддинка, сообщают английские СМИ.

    Напомним, что специалист уже работал в Англии - было это в 2009-м году, когда Хиддинк совмещал посты в сборной России и "Челси".

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    Источник: Mirror.co.uk

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    03.07.2015 01:01
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:52

      Не пойдёт он туда...

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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:09

      хорош уже трудиться!

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 3 июля 2015, 16:31

      за что пирсона уволили? он же хороший тренер. лестер очень неплохо для аутсайдера играл. не понимаю англичан порой. ну а хиддинк себя уже изжил полностью как тренер. придет к новому году уйдет.

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > spartacus333 3 июля 2015, 22:47

      это из той же оперы, что и увольнение Пулиса из Кристал Пэлэс. Что-то мудрят английские менеджеры. То ли луна на них летом как-то по-особенному действует...

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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:29

      Отдыхать ему пора, а он всё не успокоится...

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      Рейтинг: +57

      kent21vek 3 июля 2015, 13:40

      Хоть какая та новость про ЛЕСТЕР!!! ЛЕСТЕР СИТИ хоть порадуется!!!

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      Рейтинг: +223

      DXTK 3 июля 2015, 09:10

      Да Ван Гаал в лиге, Куман в Лиге, Адвокат тоже здесь, кого не хватает, правильно Хиддинка. Только вот что интересно почему Пирсона уволили, вроде Лестер довольно не плохо, а местами и хорошо смотрелся в Турнире АПЛ, так что это поспешная отставка или же думают, что в новом сезоне способны попать в кубковую зону, конечно удачи клубу, но так менять тренеров это не правильное решение, но это их дело. Самое главное для Лис снова сохранить прописку в Лиге и не опуститься в ЧемпШип. Задача решаемая. Мой самый Любимый матч Лестера в АПЛ матч 1997 года против Арсенала, где три прекрасных гола Беркампа и три неменее красивых Игроков Лестера итог 3-3. Хотя в прошлом сезоне разбили МЮ 5-3 для Истории. Лестер очень важен для АПЛ как и сама лига для клуба.

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > DXTK 3 июля 2015, 22:47

      Адвоката уже нету. Он ушёл месяц назад

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 3 июля 2015, 08:25

      Клубишко лестер создан для чемпионшипа или для дворового
      футбола, Гусу можно было и клуб по солидней тренировать.

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      Рейтинг: +12

      voody05 3 июля 2015, 08:15

      Символично! Хитрый лис Хиддинк будет тренировать "лис". ))

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 3 июля 2015, 08:05

      И зачем ему идти на такое колоссальное понижение? вед лестер клуб ниже среднего.

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > nnbb199O 3 июля 2015, 08:17

      иди в очко аналнир

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > Leicester City 3 июля 2015, 08:28

      Сам иди куда по дальше, а че я не прав?

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > nnbb199O 3 июля 2015, 08:38

      не оскорбляй мой клуб

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      Рейтинг: +55

      LESTER68 > Leicester City 3 июля 2015, 09:15

      Поддерживаю

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 3 июля 2015, 07:37

      Это будет началом конца для Лестера)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Майкл59ru 3 июля 2015, 07:45

      кличко это ты

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > Leicester City 3 июля 2015, 07:57

      Ой,пипец,меня обозвали Кличко. Теперь всю жизнь не отмоюсь ) С другой стороны,есть люди которым по жизни не повезло ещё больше,такие как правило болеют за Лестер )

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Майкл59ru 3 июля 2015, 07:59

      это гном со своим песиком

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > Leicester City 3 июля 2015, 08:03

      Зато их знает весь мир. А интересно сколько человек может назвать хоть одного игрока Лестера? Их по ходу и главный тренер не знает как зовут )

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Майкл59ru 3 июля 2015, 08:17

      ну и что!! лично я всех знаю

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > Leicester City 3 июля 2015, 08:19

      Ну вот ты один и знаешь. Жди благодарственное письмо лично от Гуса,как самому верному,единственному болельщику Лестера )

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Майкл59ru 3 июля 2015, 08:43

      жду не дождусь

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