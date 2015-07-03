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    Луис Адриано: "Луческу стал мне вторым отцом"

    Новоиспеченный футболист "Милана" Луис Адриано поделился своими эмоциями от перехода в стан итальянцев.

    "Сегодняшний день самый счастливый в моей карьере. Я провел в "Шахтере" восемь лет, и этот клуб крайне важен для меня. Он поверил в мой потенциал и помог заявить о себе. Хочу поблагодарить президента Рината Ахметова и главного тренера Мирчу Луческу, который стал для меня вторым отцом. Спасибо и болельщикам, проявлявшим особую любовь ко мне. Не могу дождаться момента, когда начну тренироваться с новой командой", - сказал бразилец.

    Игрок выступал в Украине с 2007-го года и сыграл в общей сложности 159 матчей и забил 76 мячей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 00:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 10:10

      Новые задачи...

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan 3 июля 2015, 22:26

      Рад за него, хотя и не понимаю, что он нашёл в Милане? Сейчас этот клуб даже середняком назвать сложно. Хотя тут всё понятно, в стране, которой правят клоуны и идёт война, играть не особо охота. Одни перелёты да ненужная возня. Обидно конечно.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:26

      Удачи Луису Адриано с Миланом!

      2
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 3 июля 2015, 12:31

      Два папы в украине это уже европейская мода.)

      1
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      Рейтинг: +10

      Kiyv-Forever > Juventus 32 6 июля 2015, 17:43

      Дядь,ты совсем "ку-ку?"

      0
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 3 июля 2015, 09:32

      А Адриано стал для него как сын. Он в него верил не смотря не на что, в итоге он забил 128 голов за Шахтер и стал лучшим бомбардиром в истории клуба!

      2
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      Рейтинг: +114

      Andrey-KScamapa 3 июля 2015, 07:22

      пора на повышение, УПЛ он давно перерос, удачи!

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      Рейтинг: +243

      ukrab 3 июля 2015, 01:48

      папашу за копейки продал

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 3 июля 2015, 00:55

      красава че

      0
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