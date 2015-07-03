Луис Адриано: "Луческу стал мне вторым отцом"

Новоиспеченный футболист "Милана" Луис Адриано поделился своими эмоциями от перехода в стан итальянцев.



"Сегодняшний день самый счастливый в моей карьере. Я провел в "Шахтере" восемь лет, и этот клуб крайне важен для меня. Он поверил в мой потенциал и помог заявить о себе. Хочу поблагодарить президента Рината Ахметова и главного тренера Мирчу Луческу, который стал для меня вторым отцом. Спасибо и болельщикам, проявлявшим особую любовь ко мне. Не могу дождаться момента, когда начну тренироваться с новой командой", - сказал бразилец.



Игрок выступал в Украине с 2007-го года и сыграл в общей сложности 159 матчей и забил 76 мячей.



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