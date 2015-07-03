Денис Терентьев будет выступать за "Ростов"

Воспитанник санкт-петербургского "Зенита" Денис Терентьев продолжит карьеру в "Ростове". 22-летний футболист подписал с южанами контракт на три года. Уже завтра футболист вылетит на сбор команды в Сербию.



С 2012-го по 2014-й годы полузащитник выступал на правах аренды за "Томь", а в минувшем сезоне сыграл 17 матчей за "Зенит-2" в рамках зоны "Запад" ПФЛ и забил три мяча.



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