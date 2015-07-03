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    Денис Терентьев будет выступать за "Ростов"

    Воспитанник санкт-петербургского "Зенита" Денис Терентьев продолжит карьеру в "Ростове". 22-летний футболист подписал с южанами контракт на три года. Уже завтра футболист вылетит на сбор команды в Сербию.

    С 2012-го по 2014-й годы полузащитник выступал на правах аренды за "Томь", а в минувшем сезоне сыграл 17 матчей за "Зенит-2" в рамках зоны "Запад" ПФЛ и забил три мяча.

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    Источник: Бобсоккер

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    03.07.2015 00:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 4 июля 2015, 12:23

      пока не напишу 10 коментов не дают в прогнозе участвовать )))

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      Рейтинг: +19

      АРуслан 4 июля 2015, 12:22

      Молодое дарованиеееее оооооооо

      0
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 4 июля 2015, 12:21

      молодец(просто пишу 10 коментов)))))

      0
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      Рейтинг: +16

      Dimas77 4 июля 2015, 10:39

      Как то так

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 10:12

      Ну, если это карьера...)

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 3 июля 2015, 17:31

      Отлично контракт на три года,наш русский парень!Удачи Денису!

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:25

      Удачи молодому у Бекиевича.

      3
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 3 июля 2015, 07:01

      через пару лет вернут в зенит за 15-20 млн.

      4
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:26

      маловато для полузащитника!

      0
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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 3 июля 2015, 03:10

      Удачи

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