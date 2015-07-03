Агент: "Аленичев рассчитывает на Мовсисяна"

Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда московского "Спартака" Юры Мовсисяна, заверил, что, по его информации, новый главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев намерен продолжить сотрудничество с армянским футболистом.



"Новый рулевой "Спартака" сказал, что Юра входит в его планы. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Мовсисян верит, что он в любой момент может вернуться в США", - сказал Маккейб.



В минувшем сезоне РФПЛ Мовсисян 16 раз выходил на поле и забил всего лишь 2 мяча.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!