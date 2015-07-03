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    Агент: "Аленичев рассчитывает на Мовсисяна"

    Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда московского "Спартака" Юры Мовсисяна, заверил, что, по его информации, новый главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев намерен продолжить сотрудничество с армянским футболистом.

    "Новый рулевой "Спартака" сказал, что Юра входит в его планы. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Мовсисян верит, что он в любой момент может вернуться в США", - сказал Маккейб.

    В минувшем сезоне РФПЛ Мовсисян 16 раз выходил на поле и забил всего лишь 2 мяча.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 00:19
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 10:13

      Сомневаюсь я что-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Evgenii31 4 июля 2015, 04:20

      а он что планирует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:07

      Дима разберётся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:25

      Значит, знает его возможности.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      -AL-Arsenal-Armenia- 3 июля 2015, 14:01

      Спартак Мовсисяна вниз потянул, а все гонят на Мовсисяна. поскорее бы Озбилиз и Мовсисян ушли из Спартака.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 3 июля 2015, 12:57

      Самая главная фраза - "Мовсисян верит, что он в любой момент может вернуться в США".
      Он верит,несмотря ни на что!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:56

      лишь бы травм не было.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      stavr74 3 июля 2015, 11:32

      может и заиграет
      а так он не для спартака

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 июля 2015, 11:17

      Что то когда год назад Ююра тащил спартак никто не тявкал уезжай или еще что то а щас как стадо собак свой грязный рот открыли в его сторону, хотя человек играл после травмы, ну да сбавил у кого не бывает, но не думаюю что народный пртист давидов может что то сопоставить Юре... Когда его все специалисты год назад называли единственным светлым пятном спартака где тогда были всеиэти кротовы давыдовы?????.все хорошое забывается истинное лицо спартаковских болельщиков...

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      Рейтинг: +80

      vyishenka 3 июля 2015, 10:01

      Юра хочет вернуться в США, так что не надо его насильственно удерживать.

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