Нани пройдет медобследование в "Фенербахче"

Турецкий "Фенербахче" на своем официальном сайте разместил информацию, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Нани 5 июля пройдет медицинское обследование на базе клуба. Вероятно, в скором времени португалец подпишет контракт со второй командой чемпионата Турции.



В минувшем сезоне Нани на правах аренды выступал за лиссабонский "Спортинг", за который в португальском чемпионате провел 27 матчей и забил 7 мячей.



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