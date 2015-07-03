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    Нани пройдет медобследование в "Фенербахче"

    Турецкий "Фенербахче" на своем официальном сайте разместил информацию, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Нани 5 июля пройдет медицинское обследование на базе клуба. Вероятно, в скором времени португалец подпишет контракт со второй командой чемпионата Турции.

    В минувшем сезоне Нани на правах аренды выступал за лиссабонский "Спортинг", за который в португальском чемпионате провел 27 матчей и забил 7 мячей.

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    Источник: ФК «Фенербахче»

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    03.07.2015 00:11
    Комментарии13
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 10:13

      Куда ж он денется?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      GLORI-GLORI MU 3 июля 2015, 11:35

      ну это к тому и шло что Нани скатиться до чемпионата Турции!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 10:51

      Фенер умеет заполучить нужных игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 3 июля 2015, 07:18

      Журин МОЛОДЕЦ! За Турецкой Суперлигой стоит последить

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:29

      для турков подойдёт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 3 июля 2015, 05:31


      Хороший состав у Фенера на предстоящий сезон складывается...

      1
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      Рейтинг: +35

      enot7000 3 июля 2015, 00:56

      о как

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 3 июля 2015, 00:27

      Фенербахче за месяц подписал 6 игроков, но Тренер Витор обещал что будет 10 трансферов 6 из них подписали ждем еще четырех игроков

      Шанер Озбайраклы
      Жозе Фернандаю
      Симон Кьер
      Фабиано Рибейру
      Абдоулае Ба
      Луиш Нани

      Реально, Витор Перейра классный тренер свое слово держит, повезло Фенербахче с тренером по его словам он создаст атакующий футбол в клубе

      ----------------------Фабиано Рибейру
      - Г.Гёнюл------Симон Кьер----Абдоулае Ба-----Джанер
      --------------Мерейлешь--------М.Топал
      ----------------------------Диего
      -----------Нани -----------------------М.Сточ
      -----------------------Фернандао

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz > dante_voorhees 3 июля 2015, 05:56

      Ему у нас понравится

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 июля 2015, 00:26

      Вообще-то уже контракт согласован, что-то какая-та новость не действительная...

      2
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 3 июля 2015, 00:24

      воскресение официально он в Фенербахче

      2
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