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    "Вест Хэм" справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы

    Сегодня был сыгран ряд матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы - 2015/2016. В одном из них играл представитель АПЛ "Вест Хэм", который без труда дома одолел андоррский клуб "Луситанс". С остальными результатами можно ознакомиться здесь.

    2 июля, Лондон, стадион "Аптон Парк".

    "Вест Хэм" (Англия) - "Луситанс" (Андорра) - 3:0 (2:0).
    Голы: 1:0 - Сахо, 40; 2:0 - Сахо, 45+2; 3:0 - Томкинс, 58.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2015 23:50
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 7 июля 2015, 01:28

      ХОРОШО

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 3 июля 2015, 13:32

      Спокойно будто бы с чашечкой кофя в руках, Победившая команда расправилась со своим соперником, здесь не столько важен счет сколко поведение игроков на поле. А 3-0 это еще и классическая формулировка разгрома Андоррская команда могла бы отказаться и счет был бы тем же 3-0 но они решили заслужить это поражение официльно.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:33

      молодцы.

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      Ответить
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 3 июля 2015, 07:30

      без сомненья

      0
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 3 июля 2015, 07:21

      А почему когда Барселона выигрывает с таким счетом (3-0), пишут "Барселона разгромила"...

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:34

      в этом списке Вест Хэм самая сильная команда!

      0
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      Рейтинг: +16

      леша1106 3 июля 2015, 05:56

      точнее3-0))))

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      Рейтинг: +355

      kvm5 3 июля 2015, 05:56

      Вполне могут дойти до группового этапа

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      Рейтинг: +16

      леша1106 3 июля 2015, 05:55

      позор 2-0 на большее не смогли

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 июля 2015, 05:49

      Великое достижение

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