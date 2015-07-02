"Вест Хэм" справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы

Сегодня был сыгран ряд матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы - 2015/2016. В одном из них играл представитель АПЛ "Вест Хэм", который без труда дома одолел андоррский клуб "Луситанс". С остальными результатами можно ознакомиться здесь.



2 июля, Лондон, стадион "Аптон Парк".



"Вест Хэм" (Англия) - "Луситанс" (Андорра) - 3:0 (2:0).

Голы: 1:0 - Сахо, 40; 2:0 - Сахо, 45+2; 3:0 - Томкинс, 58.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!