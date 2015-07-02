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    Таски: "Предложения есть, но я не хочу покидать "Спартак"

    Защитник московского "Спартака" Сердар Таски заверил, что намерен продолжать выступления за красно-белых.

    "У меня есть ряд предложений от других команд, но мой агент посоветовал не обращать на них никакого внимания. Да я и сам не хочу. Полностью доволен жизнью в России; доволен, что играю за "Спартак". Что-то менять не планирую. Меня звал в команду Валерий Карпин, его уже нет, но желания покидать красно-белых у меня все равно нет. Более того, я бы с удовольствием взял роль лидера в команде. Но, думаю, у нас есть хороший капитан, который полностью справляется со своими обязанностями. Мне кажется, что я становлюсь прежним - таким, каким был в "Штутгарте". Я вхожу во вкус и вижу хорошие перспективы. Появляется уверенность, что болельщики "Спартака" увидят того Таски, о котором слышали, но не видели", - сказал защитник.

    "Спартак" откроет сезон 17 июля матчем с "Уфой".

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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 23:28
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:27

      Не хочет покидать тёплое местечко.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:00

      хм..надо оставлять

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 3 июля 2015, 16:19

      И хорошо!

      0
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      Рейтинг: +274

      смещной 3 июля 2015, 10:03

      На самом деле номинально он по игровым качествам и уровню таланта не уступает тому же Гараю. К тому же, если бы года 4 - лет 5 назад кто-то бы сказал мне, что Сердар Таски будет за Спартак играть, я бы лишь посмеялся.

      1
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      Рейтинг: +314

      spilo 3 июля 2015, 09:51

      вот и славно. Удачи в Спартаке!

      1
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 3 июля 2015, 09:33

      [Соблюдайте правила] и дальше деньги из нефтяной бездонной сидя на лавке. Трофеи парни явно не нужны, а вот старость хочет обеспечить

      0
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      Рейтинг: +12

      1980СБГ 3 июля 2015, 08:19

      а зачем куда то уходить на понижение зарплаты))правильно,промучайся в свинарнике ещё сезончик

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 3 июля 2015, 07:44

      Все хотят быть лидером и капитаном.
      Но играть нормально как-то не хочется.
      Главное капитаном.

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      Рейтинг: +64

      красноярец 3 июля 2015, 07:28

      давай оставайся 9 место возьмёшь со спартаком.

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      Рейтинг: +397

      МапС 3 июля 2015, 07:20

      Нормальный защ. Пусть и дальше играет за Спартак.

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