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    Гвардиола назвал Дугласа Косту настоящим бойцом

    Главный тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о новоиспеченном игроке немецкого клуба Дугласе Косте, который накануне перешел из донецкого "Шахтера".

    "У него отличные футбольные качества. Мы искали игрока, который умеет действовать один в один. Коста еще достаточно молод, но уже настоящий боец", - сказал испанец.

    Свою первую тренировку Дуглас Коста проведет в "Баварии" 11-го июля, а затем отправится в отпуск. Выступать в Германии футболист будет под 11-м номером.

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    Источник: Twitter

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    02.07.2015 23:19
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:26

      Посмотрим, как вольется в игру Баварии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 01:23

      Гвардиола: "Почти любая команда нуждается в усилении"

      Наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола считает, что потенциальные новички не повредят его команде.

      "Практически любая команда нуждается в усилении. "Бавария" не является исключением. Даже если кажется, что состав прекрасно укомплектован, никто не застрахован от травм. В прошлом сезоне у нас сложилась катастрофическая ситуация, когда лазарет оказался переполнен. Поэтому подписание Дугласа Косты - прекрасная возможность сделать наш коллектив сильнее.

      Мы знали, на что способен этот футболист. Донецкий "Шахтёр" на виду, в этой команде много талантливых бразильцев. Уверен, адаптация не займёт много времени у Дугласа. К тому же, он проведёт с нами предсезонную подготовку", - отметил Гвардиола в интервью Bild.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 01:00

      Номер Шака... Пускай Коста не повторяет судьбу прошлого владельца 11. =)

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 17:53

      не все согласятся

      0
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:04

      Посмотрим.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:00

      ну посмотрим.после матча шахтер бавария я бы назвал его настоящим провокатором.

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      Рейтинг: +151

      311 3 июля 2015, 00:47

      Для тикитаки сгодится

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 3 июля 2015, 00:08

      про Чигринского так же говорил , выкинутые деньги были

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > 3ton 3 июля 2015, 11:01

      С Чигринским был казус когда с ним вместе было 5 центральных защитников...и еще+ травмы у него были одна за другой и особо Гвардиола не давал ему играть.

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 2 июля 2015, 23:58

      Этот сезон должен пройти под эгидой Баварии. В Дортмунде связка Гетце-Ройс крушила все и вся наповал и если Пеп сделает ставку на Гетце, то не прогадает, он ничем не хуже Озила.

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M > caravanbashi 3 июля 2015, 03:55

      только проблема в том, что физрук ннеавидит Марио за то что его купили вместо желаемого неимара. вот и гнобит его на лавке

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      Рейтинг: +121

      weinmar > Bavaria_M 3 июля 2015, 07:02

      Я очень надеюсь на то, что у Марио хватит терпения и он переждет еще один год работы "этого специалиста" и останется в Баварии. Потрясающий исполнитель, просто к нему подход нужен. Если придет Клопп, думаю, они договорятся по старой дружбе ;)

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi > Bavaria_M 3 июля 2015, 08:04

      Причина для "ненависти" явно неуважительная)) Но честно говоря, когда я слышу в прессе заявления, что Марио молод и зелен, после той игры, которую он показывал в Дортмунде и в Рио, забив победный гол, то рассматриваю это, как умышленную травлю.

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi > weinmar 3 июля 2015, 08:10

      Согласен на все 100%, у того же Левандовского и в помине не было такого статуса в Дортмунде, как у Гетце.

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M > caravanbashi 3 июля 2015, 15:00

      а какая тебе причина уважительная?
      ведь это так и пеп просто мстит и гнобит Марио

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 2 июля 2015, 23:40

      удачи ему

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