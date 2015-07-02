Гвардиола назвал Дугласа Косту настоящим бойцом

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о новоиспеченном игроке немецкого клуба Дугласе Косте, который накануне перешел из донецкого "Шахтера".



"У него отличные футбольные качества. Мы искали игрока, который умеет действовать один в один. Коста еще достаточно молод, но уже настоящий боец", - сказал испанец.



Свою первую тренировку Дуглас Коста проведет в "Баварии" 11-го июля, а затем отправится в отпуск. Выступать в Германии футболист будет под 11-м номером.



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