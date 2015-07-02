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    Ломбертс опроверг свой трансфер в "Сандерленд"

    Защитник санкт-петербургского "Зенита" Николас Ломбертс заверил, что информация о его переходе в английский "Сандерленд" не соответствует действительности.

    "Я вместе с командой на сборах. Сведения о трансфере в Англию неправдивы", - заверил бельгиец.

    Как стало известно "Спорт-Экспрессу", интерес со стороны "черных котов" к игроку воистину присутствует. Однако если переезд Ломбертса и состоится, то только после матча за Суперкубок России (12 июля).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 23:07
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:23

      Не уйдёт он из Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 17:40

      футбольный мир озадачен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:38

      Николос говорит не правду!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      2000mm > cska plus 3 июля 2015, 13:45

      "Неправда" пишется слитно, потому что можно подобрать синоним - "ложь"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 3 июля 2015, 06:23

      за 7 млн пенсионер ? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      uran102 3 июля 2015, 06:07

      опять утка....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 3 июля 2015, 02:21

      Опять на соккере стадо уток…

      1
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      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 3 июля 2015, 02:07

      Еще упирается.Гнать поганой метлой с Нету.

      0
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii > За Ливерпуль 3 июля 2015, 04:11

      Ага и тебя в защиту

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 3 июля 2015, 01:40

      "Воистину присутствует"-УЛЫБНУЛО.

      2
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      Рейтинг: +151

      311 3 июля 2015, 00:46

      В Сандерленде столько не платят.

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 2 июля 2015, 23:52

      От Миллера просто так не уходят...золотое дно однако!

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