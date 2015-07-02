Ломбертс опроверг свой трансфер в "Сандерленд"

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Николас Ломбертс заверил, что информация о его переходе в английский "Сандерленд" не соответствует действительности.



"Я вместе с командой на сборах. Сведения о трансфере в Англию неправдивы", - заверил бельгиец.



Как стало известно "Спорт-Экспрессу", интерес со стороны "черных котов" к игроку воистину присутствует. Однако если переезд Ломбертса и состоится, то только после матча за Суперкубок России (12 июля).



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