Хохлов: "Базелюк умеет хорошо играть в футбол"

Главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о новоиспеченном игроке команды Константине Базелюке, который сегодня был арендован у ЦСКА.



"Рано еще говорить о том, как Базелюк вольется в команду. Он молод и перспективен, а каким образом станет единым целым с партнерами покажет только время. Видеть его в команде желал не только я, это наше общее решение с руководством. Меня совершенно не смущает, что футболист долгое время не имел игровой практики. Я помню его по молодежному первенству и знаю, что он умеет хорошо играть в футбол. Да, у него не получилось в "Торпедо", но задатки у него хорошие. Означает ли приход Базелюка, что кто-то "Кубань" покинет? Нет. Нам важна глубина состава. А играть будет тот, кто сильнее", - заверил Хохлов.



"Кубань" откроет сезон 20 июля домашним матчем с "Уралом".



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