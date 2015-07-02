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    Хохлов: "Базелюк умеет хорошо играть в футбол"

    Главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о новоиспеченном игроке команды Константине Базелюке, который сегодня был арендован у ЦСКА.

    "Рано еще говорить о том, как Базелюк вольется в команду. Он молод и перспективен, а каким образом станет единым целым с партнерами покажет только время. Видеть его в команде желал не только я, это наше общее решение с руководством. Меня совершенно не смущает, что футболист долгое время не имел игровой практики. Я помню его по молодежному первенству и знаю, что он умеет хорошо играть в футбол. Да, у него не получилось в "Торпедо", но задатки у него хорошие. Означает ли приход Базелюка, что кто-то "Кубань" покинет? Нет. Нам важна глубина состава. А играть будет тот, кто сильнее", - заверил Хохлов.

    "Кубань" откроет сезон 20 июля домашним матчем с "Уралом".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 22:46
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:18

      Хорошее пополнение для Кубани.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 17:37

      шанс должен быть дан

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 3 июля 2015, 11:55

      Удачи Косте в новой команде.

      0
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      Рейтинг: +12

      voody05 3 июля 2015, 08:01

      В любом случае удачи Косте, буду переживать за него. Парень талантливый, просто нужен тренер, который бы поверил в него!

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 3 июля 2015, 03:20

      Самое главное что сам Хохлов был инициатором аренды Базелюка.
      Удачи Косте и Хохлову в Кубани!

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 3 июля 2015, 03:00

      Уж получше Давыдова и Крота , со Слуцким у него не сложилось

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 3 июля 2015, 00:38

      У нас в стране все хорошо в футбол играют, Базелюк в меньшей степени.

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 3 июля 2015, 00:25

      интересно посмотреть на Кубань с Хохловым, что из этого получится

      0
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      Рейтинг: +597

      Alexaos 3 июля 2015, 00:23

      базелюк - бездарность.



      там все такие в понюшне

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 3 июля 2015, 00:05

      что-то как-то никто и нигде этого не заметил

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