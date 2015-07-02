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    Рикарду Карвалью продлил контракт с "Монако"

    Футболист "Монако" Рикарду Карвалью продлил свое соглашение с клубом. Новый контракт будет действовать до лета следующего года.

    "Очень рад продолжить карьеру здесь. Меня все устраивает в команде. Нравится клуб как проект, нравится взаимодействовать с молодежью. За два года мы добились неплохих результатов и теперь пойдем дальше", - оптимистично сказал португалец.

    Напомним, что возрастному защитнику уже 37 лет.

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    Источник: ФК «Монако»

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    02.07.2015 22:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 7 июля 2015, 06:46

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:17

      Респект и удачи Карвальо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider 2 июля 2015, 23:36

      Добротный деф

      1
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    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 22:41

      Игру не портит и тренер верит в него.

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