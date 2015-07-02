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    Ван Вольфсвинкел может вернуться в "Спортинг"

    Нападающий английского "Норвича" Рики Ван Вольфсвинкел этим летом может вернуться в лиссабонский "Спортинг". Португальцы намерены арендовать футболиста и заплатить за это 8,5 миллиона фунтов. В стан "канареек" форвард перешел два года назад, а до этого выступал как раз за "Спортинг".

    Минувший сезон Ван Вольфсвинкел провел в аренде в "Сент-Этьене", за который сыграл 35 матчей и забил 9 мячей.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    02.07.2015 22:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      voody05 3 июля 2015, 07:58

      С такой фамилией к Аленичеву нужно переходить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 3 июля 2015, 07:05

      вот эта аренда дороже, чем Фалькао!!!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 2 июля 2015, 22:45

      что за космическая сумма аренда?? О_о

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City 2 июля 2015, 22:37

      рикки ван вольсвинкел!! язык можно сломать

      0
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