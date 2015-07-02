Ван Вольфсвинкел может вернуться в "Спортинг"

Нападающий английского "Норвича" Рики Ван Вольфсвинкел этим летом может вернуться в лиссабонский "Спортинг". Португальцы намерены арендовать футболиста и заплатить за это 8,5 миллиона фунтов. В стан "канареек" форвард перешел два года назад, а до этого выступал как раз за "Спортинг".



Минувший сезон Ван Вольфсвинкел провел в аренде в "Сент-Этьене", за который сыграл 35 матчей и забил 9 мячей.



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