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    Жо отправится в ОАЭ

    Экс-футболист московского ЦСКА, а ныне бразильского "Атлетико Минейро" Жо в ближайшее время перейдет в клуб из ОАЭ "Аль-Шабаб". Стоимость трансфера составляет порядка 3-х миллионов евро.

    Напомним, что форвард выступал за "Атлетико Минейро" с 2012-го года, а в прошлом году был в заявке сборной Бразилии на чемпионате мира.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 22:15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:07

      Рановато собрался...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:29

      где только не поиграл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 июля 2015, 08:48

      Не хуже чем в России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      leo-leon 3 июля 2015, 07:10

      МС убили талант

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:40

      жаль, а был перспективный игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 3 июля 2015, 05:27

      А как начинал в ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      spartach091 3 июля 2015, 00:33

      НИЧОСИ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 3 июля 2015, 00:15

      Проср....такой талант:((

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      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Diak_horse 2 июля 2015, 23:42

      Все чаще бразильцы напоминают мне загоревшихся идеей юношей, которые, в процессе своей мечты сдаются и пускают все на самотек...

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      Рейтинг: +121

      dokom 2 июля 2015, 23:30

      Атака Аль-Шабаб будет играть через Жо

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