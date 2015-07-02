Жо отправится в ОАЭ

Экс-футболист московского ЦСКА, а ныне бразильского "Атлетико Минейро" Жо в ближайшее время перейдет в клуб из ОАЭ "Аль-Шабаб". Стоимость трансфера составляет порядка 3-х миллионов евро.



Напомним, что форвард выступал за "Атлетико Минейро" с 2012-го года, а в прошлом году был в заявке сборной Бразилии на чемпионате мира.



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