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    Два игрока "Порту" перешли в "Фенербахче"

    Турецкий "Фенербахче" сегодня пополнился двумя футболистами португальского "Порту". В Турцию переехали вратарь Фабиану Рибейру и защитник Абдоулае Ба. Про последнего стоит сказать, что минувший сезон он на правах аренды провел в "Райо Вальекано", за который сыграл 20 игр.

    В минувшем чемпионате Турции "Фенербахче" занял второе место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 22:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:03

      Ба хороший защитник.

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 3 июля 2015, 03:22

      Абдулла защитник вообще не о чем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 3 июля 2015, 00:52

      Вероятность того, что Робин Ван Перси присоединится к Нани в "Фенербахче" - 99%.

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 2 июля 2015, 23:38

      Официально Нани перешел в Фенербахче

      2
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      Рейтинг: +315

      Siegen 2 июля 2015, 22:25

      2014-Жулио Сезар 7 от немцев,2015-Фабиано 6 от немцев!

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 22:10

      Таких не помню...значит не основные.

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > dimagas1 2 июля 2015, 22:48

      Фабиану основным вратарем был.

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