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    Де Хеа: "В Мадрид прилетел с целью отдохнуть"

    Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа объяснил цель своего визита в Мадрид.

    "Сюда прилетел всего лишь с целью отдохнуть. У меня отпуск. Все хорошо", - коротко сказал испанец.

    Напомним. что сейчас ведутся активные разговоры о скором переходе вратаря в "Реал", однако уже в понедельник Де Хеа должен вернуться в расположение "красных дьяволов", чтобы начать подготовку к новому сезону.

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    Источник: AS

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    02.07.2015 21:40
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 04:59

      Любой отдых приятен, а такой вдвойне...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:26

      ну посмотрим.что это за отдых в мадриде.))

      2
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      Рейтинг: +76

      Cheny 3 июля 2015, 10:30

      Помнится также в Мадрид переезжал еще один каблук. только еще и по морде бутсой тогда получил.ПЗР у них у всех

      1
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    • ...
      Рейтинг: +114

      neomessi 3 июля 2015, 08:20

      Глор английского "Челси" Барсадав объяснил цель своего визита в Таиланд.

      "Сюда прилетел всего лишь с целью отдохнуть с трансами. У меня отпуск. Все хорошо", - коротко сказал глор.

      Напомним. что сейчас ведутся активные разговоры о скором смене пола в "Таиланде", однако уже в понедельник барсадав должен вернуться в расположение певицы "Кончита", чтобы начать подготовку к новым операциям.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 июля 2015, 06:52

      нарабтается ещё

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 3 июля 2015, 01:10

      Тони Кроос основал благотворительный фонд
      Сегодня великий день для одного из победителей Чемпионата Мира. 25-ти летний полузащитник мадридского "Реала" прибыл в Кёльн для открытия общественного благотворительного фонда, который будет нести название самого футболиста - "Фонд Тони Крооса".
      Фонд был создан 13 мая текущего года. Он будет преследовать исключительно благотворительные цели, а главное задачей будет стоять способствование выздоровлению тяжело больных детей и подростков, а также оказания помощи их семьям. Поддержка будет оказываться исполнением желаний детей, проведением специальной терапии и также моральной поддержкой семьи этих детей.
      Сам Тони прокомментировал это событие так: "Семьям с тяжелобольным ребенком в нашем обществе во многих случаях нужно подать руку помощи, которая поможет им пережить это трудное время. Для многих родителей баланс между детскими больницами становиться повседневным образом жизни.
      "Иногда родители сильно запускают такие ситуации и быстро достигают предела своих возможностей. А иногда диагноз приходит внезапно и жизнь меняется настолько сильно, что финансовые и моральное истощение у вас может возникнуть в самом начале этого пути. Именно ради этого я и хочу помогать больным детям."

      КРАСАВА!

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав > Ruslan3132 3 июля 2015, 07:30

      А Месся зато налоги не платит и липовые Золотые мячи получает.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 июля 2015, 23:58

      Отдыхай.

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 2 июля 2015, 23:40

      Ждем тебя Давид, побыстрее бы подписать. Удачи в новом сезоне

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      Рейтинг: +26

      Bus-driver 2 июля 2015, 23:34

      Даже не представляю если у манков весь сезон будет Вальдес жиганить )) поржем всем чемпом с него ! Нет новостей про то что мю воротчика ищет ну кроме этого Силесена или как там его. Упоротый Ванкал походу реально решил рамы Вальдесу доверить лолище ))

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      Рейтинг: +13

      LblGAN > Bus-driver 3 июля 2015, 00:35

      Не знаешь - не пиши.

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      Рейтинг: +102

      лолос > Bus-driver 3 июля 2015, 00:39

      Вальдес - вратарь высокого уровня. Только неизвестно каков он после травмы. Да, у него были косяки, нелепые финты, но ошибки бывают у каждого вратаря. Витя немало и спасал "Барсу" от пропущенных голов, достаточно вспомнить его последний сезон, где он феерил.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 2 июля 2015, 23:33

      Все ясно, Де Хея потихоньку начинает перевозить свои шмотки в Мадрид. Пока пару чемоданов, английский комод подаренный ему на день рождений не в лез в грузовой Самолет по этому частями переброска. а В понедельник он за остатками приедет.

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