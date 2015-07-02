Де Хеа: "В Мадрид прилетел с целью отдохнуть"

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа объяснил цель своего визита в Мадрид.



"Сюда прилетел всего лишь с целью отдохнуть. У меня отпуск. Все хорошо", - коротко сказал испанец.



Напомним. что сейчас ведутся активные разговоры о скором переходе вратаря в "Реал", однако уже в понедельник Де Хеа должен вернуться в расположение "красных дьяволов", чтобы начать подготовку к новому сезону.



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