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    Понедельник: "Настоящий футбол - это очень большой труд"

    Чемпион Европы 1960-го года Виктор Понедельник дал свой комментарий по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ до схемы "6+5".

    "Понятно, что лимит всех проблем все равно не решит, это не панацея. С его появлением мы чемпионами мира не станем. К примеру, можно подумать еще о потолке зарплат. Т.е. над тем, чтобы молодые футболисты играли и получали деньги за результаты и свой труд. Я не верю, что молодежи нужны только деньги. Мне, например, во второй половине прошлого сезона очень понравился Федор Смолов. Парень сидит на неплохих деньгах. Но пересилил себя, стал играть, забивать, появились скорость и техника. Мне интересно в нем видеть футболиста, который в будущем может вырасти до большого мастера. И я убежден, что настоящий футбол - это прежде всего большой труд", - уверил знаменитый футболист.

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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 21:27
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 17:35

      нынче в головах опилки преобладают..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:36

      Понедельник-легенда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 3 июля 2015, 02:32

      Витя знает в этом толк…

      0
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 3 июля 2015, 00:35

      Волгочмо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Eezila 2 июля 2015, 23:24

      Если уж при Понедельнике большой футбол был пахотой, то про нынешнее время и говорить не приходится. Сейчас на высшем уровне - это тяжкий труд, удовольствие от игры успевают получить единицы из полевых игроков.
      Вот и думаю, может наши футболисты хоть удовольствие от игры еще получают, кроме денег то?)

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 2 июля 2015, 23:18

      Вставать в понедельник тоже большой труд.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 2 июля 2015, 22:23

      суббота :этот день самый а. еннный

      2
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      Рейтинг: +43

      Vendetta_087 2 июля 2015, 22:14

      Понедельник тупое бревно,кто он ваще

      1
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      ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino > Vendetta_087 2 июля 2015, 22:25

      Ты туп,как три zalupы вместе!

      8
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      ...
      Рейтинг: +113

      Новочек > Vendetta_087 2 июля 2015, 22:26

      Понедельник -живая легенда. А ты клюмник позорный.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Zely > Новочек 2 июля 2015, 22:45

      А кто такой клюмпик?

      1
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      ...
      Рейтинг: +113

      Новочек > Zely 2 июля 2015, 23:20

      А.это клюпничный тапок.

      0
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      Рейтинг: +1142

      вoлгoдoн 2 июля 2015, 22:12

      Шарит

      0
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 2 июля 2015, 22:02

      Пятница: "Настоящий футбол - это полноценный отдых"

      2
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      Рейтинг: +1142

      вoлгoдoн > bangladesh 2 июля 2015, 22:13

      глоры реала настолько ущербны

      8
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > вoлгoдoн 2 июля 2015, 22:24

      вискас барбилона

      2
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      Рейтинг: +67

      Zely > Leicester City 2 июля 2015, 22:50

      А от тебя не так уж и просто избавиться. Ты ведь только что был под баном

      2
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      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Zely 2 июля 2015, 22:53

      очки активности понимаешь!!! вы хотите от меня избавиться!!! пойду застрелюсь

      0
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      Рейтинг: +67

      Zely > Leicester City 2 июля 2015, 22:58

      Не- не не нада! О себе не думаешь? О других подумай, уснуть же не смогу

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Zely 2 июля 2015, 23:03

      да кому я нужен!!! кроме своего кота

      0
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      Рейтинг: +67

      Zely > Leicester City 2 июля 2015, 23:05

      Ты уверен, что ты ему нужен? Судя по его виду, ты плохо на его влияешь

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Zely 2 июля 2015, 23:07

      тебе не нравится мой кот!! на что ты намекаешь

      0
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      Рейтинг: +67

      Zely > Leicester City 2 июля 2015, 23:11

      На то что он плохо пользуется косметикой. А вообще негоже коту рисовать лица

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      Рейтинг: +67

      Zely > Leicester City 2 июля 2015, 23:13

      Добре, удачи тебе, ну и конечно же коту!

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Zely 2 июля 2015, 23:13

      больше не буду так делать

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Zely 2 июля 2015, 23:17

      тебе тоже удачи, здоровья твоим родным и близким!!

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      Рейтинг: +53

      bangladesh > вoлгoдoн 3 июля 2015, 00:33

      Ты кого глором Реала назвал??? языкастый чтоли?! я твой рот наоборот. Ты хотел задеть меня этим?! Вот как раз таки ты ущербный. Если такие как ты меня остановят ныне, я буду бить пока мясго с [Соблюдайте правила ]м не остынет. Вкурил?!

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